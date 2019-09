Rappel à Dieu de Serigne Abo Mbacké Gaindé Fatma

La Ville Sainte de Touba est endeuillée avec la disparition, ce vendredi, de Serigne Abo Mbacké «Darma». Fils de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Gaindé Fatma, plus connu sous le nom de Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma Ibn Serigne Modou Moustapha Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul (premier Khalife Général des Mourides 1927-1945), le défunt guide religieux vivait en ascète à Darma (Darou Salam Darma), appelé aussi Dyali, une Commune située dans le département de Linguère. Dans cette localité, ancien lieu de retraite de son défunt père Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma (premier Khalife de l’illustre famille de Darou Khoudoss 1945-1978), Serigne Abo s’adonnait à l’agriculture et à l’enseignement du Saint Coran en suivant, à la lettre, les recommandations de son grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le Fondateur du Mouridisme.

Cissé Lo pleure un neveu et …

Serigne Abo Mbacké Gaindé Fatma dit aussi Serigne Abo Mbacké «Darma» est le fils de Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma et de Sokhna Mbène Mbacké «Darma», elle-même, fille de Serigne Modou Awa Balla Mbacké Ibn Mame Thierno Birahim Mbacké «Borom» Darou. Sa mère, Sokhna Mbène Mbacké est la sœur du très réputé marabout Serigne Kosso Astou Lo Mbacké. Leur mère Sokhna Astou Lo est apparentée au grand notable Alé Lo dit Aliou Lo, père de Moustapha Cissé Lo, premier vice-président de l’Assemblée Nationale et Président du Parlement de la CEDEAO.

… présente ses condoléances…

«La nouvelle de la disparition de Serigne Abo Mbacké Gaindé Fatma nous effare au plus haut point. C’est une très grosse perte pour nous, famille d’Aliou Lo, les mourides, l’Islam et toute la «Oumah». Il était un neveu très respectueux des préceptes de la Foi Islamique. Toute sa vie durant, il s’évertuait à enrichir l’immense héritage de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Très avare en parole, Serigne Abo n’accordait pas trop d’importance aux biens de ce bas-monde. Il était d’une générosité sans commune mesure. Nous sommes très tristes en apprenant son décès. Nous voudrions alors bien nous incliner devant sa mémoire et présenter nos très sincères condoléances au Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, au Khalife de Darou Khoudoss, Serigne Ahmadou Mactar Mbacké, au Khalife de Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma, Serigne Abdou Rahmane Mbacké Gaindé Fatma, à toute la communauté mouride et à toute la « Oumah » islamique. Que Firdaws soit sa Demeure éternelle, à côtés de ses illustres aïeuls. Amen », a posté Cissé Lo dans sa page Facebook.