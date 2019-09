Dépitée d’être ignorée, une diplômée écrit à la Sonatel…

Lettre ouverte à Monsieur Ibrahima TRAORÉ, Directeur des Ressources Humaines du Groupe SONATEL

Je suis une fille de 27ans et je suis sortie Ingénieur Télécom (Spécialité transmission) avec un Master2 en Réseaux et Multimédia de l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) de Dakar.

Depuis le début de mon parcours, mon rêve était de décrocher un poste à la SONATEL.

Pour cela je me suis donnée corps et âme, en espérant qu’avec les résultats et un peu de chance j’y arriverai.

A l’école, les professeurs nous disaient « travaillez dur et intéressez-vous aux certifications pour vous performer car à diplôme égal ce sont les certifications qui font la différence ». J’ai alors essayé de me donner toutes les chances d’intéresser la SONATEL qui est ma destination de rêve. C’est ainsi que j’ai rassemblé mes économies d’étudiante pour faire la certification en transmission par satellite (GVF), en 4ème année.

Après le Master2, une institution internationale basée à Dakar me fait appel pour un stage avant même la soutenance. Je ferai là-bas 6 mois de stage avant de passer en contrat CDD mais je n’oublie jamais mon ambition, qui est d’avoir un bon CV qui va intéresser la SONATEL.

Je rassemble encore mes économies et je m’inscris pour faire la certification en gestion de projets PMP (Project Management Professional) puis la certification en fibre optique CFOT (Certified Fiber Optique Technician).

Je suis toujours aux aguets des dernières évolutions pour rester à jour et je guette aussi les appels d’offres de ma chère SONATEL.

Me voici chef de projets expérimentée certifiée PMP, certifiée fibre optique et transmission par satellite. Je suis même en instance de faire deux autres certifications (CISA et AWS CLOUD).

Monsieur TRAORÉ Je postule à tous les appels d’offres de la SONATEL mais on ne m’a jamais appelé ni même notifié si ma candidature a été reçue, mais je refuse de croire qu’il n’y ait pas de place pour moi.

Je ne m’attends pas à un miracle et je ne connais personne là-bas, je crois juste à mes compétences et à mon engagement.

J’ai demandé comment faire pour vous rencontrer on m’a dit qu’on ne vous rencontre pas comme ça je sais que je ne suis pas de votre niveau, j’ai même envoyé une demande de connexion Linkedin que vous avez accepté mais vous n’avez pas regardé les messages sûrement parce que vous avez beaucoup.

J’espère que vous me lirez à travers cette lettre ouverte et que vous me contacterez bientôt….

Mon adresse e-mail : rama1292@yahoo.com

Je sais que la SONATEL encourage l’excellence, l’emploi des jeunes, et encore plus les femmes et les jeunes filles, j’ai foi en ces idéaux et je sais que vous m’encouragez quand vous m’écouterez.