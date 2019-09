Me Assane Dioma Ndiaye demande au Président de…présenter publiquement ses excuses

La responsabilité de l’Etat du Sénégal est pleinement engagée dans le chavirement de la pirogue à l’îlot Sarpan (île des madeleines) qui a fait quatre morts en début de semaine. En tout cas, c’est le sentiment de me Assane Dioma Ndiaye qui considère que l’état n’a pas tiré les leçons du naufrage du bateau «Le joola». Par conséquent, il exhorte le Président Macky Sall à présenter publiquement ses excuses à la suite de cette catastrophe.

Cette affaire met en cause l’Etat du Sénégal. Dans ce cas précis, il s’agit d’une embarcation de l’Etat qu’on a mise à l’eau alors que les conditions météorologiques n’étaient pas favorables. En plus de cela, il y a le problème de surcharge. C’est exactement cela qui était à l’origine du naufrage du bateau Le Joola», a martelé Me Assane Dioma Ndiaye qui se prononçait sur le chavirement de la pirogue à l’ile de la Madeleine. «S’il s’agissait d’accident qui met en cause l’imprudence ou même l’inconscience des citoyens, on aurait compris. Mais là, nous sommes au cœur de l’Etat avec ses défaillances.

L’Etat ne doit pas exploiter une embarcation de cette nature. Qui plus est, il a des informations sur les conditions défavorables de la météo. Donc, il a mis en danger la vie des citoyens sénégalais. C’est inadmissible. D’ailleurs, je m’étonne que le président de la République ait lancé un appel en direction des citoyens pour leur demander de prendre soin de leur propre sécurité», dit le patron de la Ligue sénégalaise des droits de l’Homme (Lsdh) qui pense que l’Etat n’a pas tiré les leçons du passé. «Même si une enquête est ouverte, l’Etat aurait dû avoir le courage de reconnaitre son entière responsabilité dans ce drame. Il se devait de demander pardon et déclarer que les responsabilités individuelles et personnelles des agents seront situées. Mais la manière avec laquelle cette affaire est traitée par l’Etat, on a l’impression que les citoyens ont été négligents en faisant fi des prévisions de la météo», affirme Me Assane Dioma Ndiaye dans les colones de l’As.

Il s’attendait à ce que le Président Macky Sall annonce publiquement que tout agent qui mettrait en danger la vie des citoyens sénégalais serait sanctionné à la hauteur de la faute commise. «Mais hélas, ce n’est pas le cas. Ce serait un message fort, la démocratie est à base d’exemplarité et le gouvernant doit toujours montrer la voie à suivre. Aujourd’hui, on a constaté que l’Etat du Sénégal n’a pas tiré les leçons du naufrage du bateau « Le Joola ». Les mêmes faits se répètent, et les mêmes causes produisent les mêmes effets, malheureusement», souligne le leader de la Lsdh avant d’indiquer que le génie d’un peuple c’est de faire face à des évènements de cette nature en créant une sorte de résilience nationale.