Aly Ngouille Ndiaye…les errements d’un candidat malhonnête

Le Président Macky Sall devrait revoir les personnes qu’il choisit comme ses alliés. Le chef de l’Etat est souvent trahi par son entourage. Qui le plus souvent lui tient tête. Mais ces hommes et ces femmes ont souvent la mémoire courte. Aly Ngouille Ndiaye fait partie de ces personnes. Candidat à la présidentielle, il a montré à tout le monde qui il est véritablement.

Aly Ngouille Ndiaye s’est officiellement lancé dans la course pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. A l’occasion de sa déclaration de candidature, ce week-end, l’ancien ministre de l’Intérieur a décliné les grands axes de son programme. Et l’ancien compagnon du président Macky Sall ambitionne de réformer la justice. Car il semble que l’homme ne soit pas d’accord avec la manière dont elle fonctionne. Raison pour laquelle il veut tout changer. Si on en croit ses dires.

« Je serai le candidat qui appliquera les règles de la justice. L’État ne doit pas être une arme contre son adversaire politique. Je ne ménagerai aucun effort pour l’indépendance de la justice », a-t-il lancé ce week-end. Une déclaration qui fait grand bruit, surtout sur les réseaux sociaux. Car bon nombre d’internautes estiment que l’ancien ministre de Macky s’adresse à lui. Aly Ngouille Ndiaye semble défendre Ousmane Sonko et lancer des piques au chef de l’Etat.

Mais Aly Ngouille Ndiaye semble avoir la mémoire très courte. Il est comptable du bilan de Macky Sall. Alors comment pourrait-il aujourd’hui critiquer le même régime auquel il a appartenu depuis des années ? Chose impossible il a joué un rôle essentiel dans l’avènement de ce qu’il appelle une injustice. Ce pour avoir été derrière ces hommes. Il a joué un rôle très important dans le régime du locataire du Palais.

Aly Ngouille Ndiaye a occupé de hautes fonctions sous le règne de Macky Sall. Il est successivement nommé ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Industrie. De 2017 à 2020, il devient ministre de l’Intérieur. Le 1er novembre 2020, il quitte le gouvernement avant d’y revenir dans celui de Amadou Ba. Où il est nommé ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Poste qu’il quittera le jour où le président Macky Sall a décidé de choisir son champion.

Un choix qui ne lui a pas du tout plu. Alors quand Aly Ngouille Ndiaye parle d’injustice, il fait référence à ce que les partisans de Ousmane Sonko sont en train de vivre. Tout comme une ancienne ministre de Macky Sall, Aly Ngouille perd la tête. En tant que ministre de l’Intérieur, il n’a pas fait moins que son successeur. Sous son magistère, il en a fait voir de toutes les couleurs au membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et aux autres opposants.

«Ce n’est pas la première fois qu’on vit ça, surtout qu’on s’achemine vers la présidentielle. En 2000 et 2012, nous avons aussi connu pareilles situations au Sénégal. Les gens vont revenir à la raison et respecter les lois auxquelles tout le monde va se soumettre. L’opposition doit savoir que force restera à la loi», déclarait-il en 2019. Avant de rajouter : «Il y aura bel et bien élection au Sénégal. Ce ne sont pas ces manifestations qui changeront le calendrier républicain».

C’est cet homme qui, aujourd’hui, parle d’injustice. Si injustice il y’en a, il est tout aussi responsable que les autres membres du régime de Macky Sall. Faire de la politique ne devrait pas le pousser à tenir certains discours. Des discours qui ne font que montrer aux sénégalais la véritable nature des hommes qui ont été aux côtés de Macky Sall. Des personnes prêtes à renier leur serment uniquement dans le but de se faire élire.

Aly Ngouille Ndiaye était où quand l’opposition accusait la justice d’être sous la botte de Macky Sall ? Où était-il lorsque les femmes enceintes mourraient pendant l’accouchement faute d’équipements de qualité et de personnels compétents ? Quand l’ancien ministre sera en position de répondre à ces questions, il pourra se transformer en donneur de leçon. Il avait l’opportunité d’être juste et loyal envers le Sénégal mais il ne l’a pas fait.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru