Amadou Ba annonce cinq batteries de mesures pour le sport

Lors de la cérémonie de passation de service avec le ministre Yankhoba Diattara, le premier ministre qui cumule en même temps avec les départements des sports et de l’élevage a annoncé cinq mesures phares pour booster les sports. Et Amadou Bâ de dire qu’à travers ces directives, dont la mise en œuvre mobilisera la participation du mouvement sportif dans toutes ses composantes, le Président de la République nous demande de :

1- Créer un modèle performant de gestion des infrastructures sportives qui assure leur maintenance adéquate, leur rentabilité durable, leur suivi et leur transformation en lieux de vie, par le développement d’activités économiques, sociales et culturelles sur les sites et leurs environnements immédiats.

2- Dans cette perspective, la construction, dans vingt-six (26) départements, de stades fonctionnels avec toutes les commodités nécessaires, sera réalisée dans les meilleurs délais. De même que la poursuite de l’étude sur la création d’une agence de gestion des infrastructures sportives. Sans occulter la formulation, en relation avec le mouvement sportif national, d’une doctrine de gouvernance en finalisant notamment le projet de loi portant Code du Sport pour garantir la professionnalisation de la pratique sportive et la contribution notable du sport au développement économique et social de notre pays.

3- De relancer et intensifier la dynamique du mouvement « NAVETANES » dans son volet sport, de même que la réhabilitation de l’éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et universitaires.

4- De développer, en relation avec la Fédération Sénégalaise de Football et toutes les parties prenantes, des clubs disposant d’académies pour promouvoir la petite catégorie et faire émerger un Championnat national de référence internationale, soutenu par un programme national d’appui au football local.

5- De lutter contre la violence dans le sport et les méfaits qu’elle occasionne, par l’éducation des masses sportives, mais également l’application rigoureuse des lois qui garantissent la sécurité des personnes et des biens et de poursuivre, avec rigueur et méthode, la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026, ce projet mondial, que notre pays abrite au nom de tout le Continent africain.

La matérialisation de ces 5 mesures va considérablement contribuer au développement durable et social du Sénégal.