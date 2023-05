Ministère des Sports : Yankhoba Diattara passe le témoin au PM Amadou Bâ

Après avoir démissionné de son poste de Ministre des Sports, Yankhoba Diatara a remis les charges du ministère au premier ministre Amadou Bâ qui assure pour le moment la mission.

En présence de plusieurs présidents de fédération, et des acteurs du mouvement sportif vice-président du Comité National olympique du sport sénégalais représentant Monsieur Diagna Ndiaye, Ibrahima Wade a magnifié le passage élogieux du ministre des sports Yankhoba Diattara avec à la clé des succès continentaux.

Prenant la parole, Yankhoba Diattara a d’emblée rendu un hommage mérité et vibrant au regretté Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Drapeau arraché à notre affection.

Le désormais ministre des sports a remercié le président Macky Sall pour la confiance portée à son endroit et qui lui a donné l’opportunité de servir le Sénégal, et aussi au premier ministre qui a fait preuve de manager pour la coordination de l’action gouvernementale. Selon lui si le Sénégal a pu obtenir autant de trophées continentaux c’est en grande partie dûe à l’engagement de tous les acteurs sportifs. Le chef de l’état avait instruit d’initier des infrastructures dans tous les départements du Sénégal et aussi la réalisation des palais de sports non sans prier pour que les résultats soient encore au rendez-vous avec le premier ministre Amadou Bâ.

Prenant la parole, le premier ministre de dire que la passation de service est un évènement républicain empreint de solennité. A l’endroit du ministre des sports sortant Yankhoba Diattara, il dira que l’humilité et le mérite justifient amplement les résultats obtenus lors de son bref passage non sans remercier pour les mots élogieux à son endroit.

Selon Amadou Bâ, la politique sportive sénégalaise a valu de très bons résultats mais le chantier demeure vaste et le maintien au sommet doit concerner tous les sénégalais.

La construction dans les 26 départements de stades avec toutes les commodités va démarrer prochainement et la création d’un agence pour la gestion des infrastructures, la réhabilitation de l’éducation physique et sportive dans les établissements entre autres mesures prises par le gouvernement en prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Le premier ministre donne mandat à la fédération Sénégalaise de Football de bien mettre en place un cahier de charges pour l’organisation de la coupe d’Afrique 2027 ar les dispositions diplomatiques sont déjà enclenchées.

Le calendrier des compétitions où le Sénégal participera sera lancé dès la semaine prochaine pour une meilleure préparation des représentants sénégalais.

Et le premier ministre de terminer son discours avec les félicitations à l’endroit des journalistes sportifs et particulièremen au président Abdoulaye Thiam pour son élection à la tête de la presse africaine et aussi à l’endroit des supporters sénégalais pour leur engagement volontaire.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn