Amadou Ba : « Nous travaillons à la construction…d’une grande inter-coalition »

Le fondateur de la plateforme « Nouvelle Responsabilité » a réuni, hier, les élus territoriaux. Amadou Ba veut l’implication de tous pour la création d’une grande inter-coalition. « Nous travaillons pour une coalition capable de porter les aspirations du peuple. Nous avons besoin d’unité, de pardonner et d’oublier », a déclaré l’ex-premier ministre. Selon le candidat arrivé 2e à la dernière élection, cette victoire, qu’il entend se donner au soir du 17 novembre 2024, sera « pour la démocratie et pour le peuple Sénégalais ». Dans ce même ordre d’idée, Amadou revient sur l’obligation d’impliquer le peuple dans sa diversité dans ses actions : « on ne peut pas construire un pays avec la moitié de la population. Notre ambition, notamment dans cette Assemblée nationale, c’est d’impliquer toutes les sensibilités et couches de la société. Nous allons décliner notre stratégie d’alors de la campagne. Le secteur informel est une richesse pour le Sénégal. Nous devons particulièrement y travailler ».

Voici l’intégralité de son discours :

Mesdames et Messieurs les Députés, Maires,

Présidents de Conseils départementaux,

Hauts Conseillers des collectivités territoriales,

Conseillers économiques, sociaux et environnementaux,

C’est avec une grande fierté et un sens aigu des responsabilités que je m’adresse à vous aujourd’hui. Votre présence ici témoigne de l’engagement indéfectible qui nous lie tous dans une cause commune : celle de bâtir un Sénégal meilleur, un Sénégal fort de ses institutions et de sa démocratie.

Nous sommes réunis aujourd’hui dans un contexte exceptionnel, celui des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, un moment clé pour notre avenir commun.

Vous, élus, représentants des collectivités territoriales et acteurs engagés, êtes des figures incontournables de cette préparation. Vous êtes à l’avant-garde de notre combat politique et institutionnel.

Il nous revient de nous organiser, de nous coordonner, de nous préparer ensemble pour affronter ce défi, avec le sérieux et l’engagement que le peuple sénégalais attend de nous.

Ce rendez-vous électoral n’est pas un simple moment politique, c’est une opportunité historique de renouveler le contrat de confiance entre les citoyens et leurs représentants, de renforcer nos institutions et de remettre notre pays sur la voie de la stabilité, de la croissance et du progrès. Mais cela ne sera possible que si nous travaillons en synergie, unis autour d’un même objectif.

Je vous ai convié ici aujourd’hui pour discuter des modalités concrètes de notre participation à ces élections. Ensemble, nous devons élaborer une stratégie claire et solide qui nous permettra de garantir une victoire éclatante, dans la transparence et la dignité.

Je compte sur votre engagement total, sur votre expertise et sur votre connaissance du terrain pour faire en sorte que cette campagne soit à la hauteur des attentes du peuple sénégalais.

Notre mission est grande, mes chers amis. Elle dépasse les simples intérêts partisans. Nous avons l’obligation de préparer ces élections avec responsabilité, dans un esprit de paix et d’unité.

Dans cet effort collectif, je veux rendre hommage aux jeunes et aux femmes, qui représentent l’âme et l’avenir de notre nation. Vous le savez, leur mobilisation sera cruciale pour notre succès. Nous devons être capables de les fédérer autour de notre vision, de leur redonner confiance en l’action politique et de les encourager à prendre part activement à ce processus électoral.

À cet égard, je ne peux ignorer le drame que vivent certains de nos jeunes et de nos femmes qui, dans leur quête d’un avenir meilleur, prennent des risques incommensurables, notamment en traversant la mer dans des conditions périlleuses. Les disparus en mer sont une douleur collective, un échec que nous devons transformer en action. Nous avons la responsabilité de bâtir un pays où chacun peut rêver et réussir sans avoir à chercher des horizons incertains ailleurs.

Ces élections sont l’occasion de changer le cours des choses, de proposer aux jeunes et aux femmes un avenir ici, au Sénégal, dans la paix, la sécurité et la prospérité. C’est pour cela que je vous exhorte à porter, dans vos discours et vos actions, ce message d’espoir, de confiance, de réformes et de ruptures souhaitées par nos populations.

Mesdames, Messieurs,

Je veux également partager avec vous ma vision pour l’avenir. Nous avançons dans la constitution d’un parti politique moderne, un parti qui reflétera nos valeurs, notre ambition, et la volonté de répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. Ce parti sera un outil de transformation et d’innovation, un espace de dialogue où chacun pourra contribuer à bâtir le Sénégal de demain.

Mes chers alliés et partenaires,

Nous travaillons d’arrache-pied à la construction d’une coalition forte, voire d’une grande inter-coalition, capable de porter une victoire éclatante et de consolider la stabilité de nos institutions.

Une alliance solide et cohérente sera notre meilleure arme pour garantir la victoire. Nous avons besoin, d’unité ; la plus large possible. Nous avons besoin de pardonner et voire d’oublier pour l’intérêt supérieur du Sénégal.

Mais cette victoire, je tiens à le répéter, ne sera pas seulement politique.

Elle sera avant tout une victoire pour le peuple sénégalais, une victoire pour nos institutions, pour notre démocratie, pour notre avenir commun, en un mot pour le Sénégal qui nous a tout donné.

J’ai déjà eu l’opportunité de rencontrer certains d’entre vous et je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour la qualité des échanges et des réflexions que nous avons partagés. Ces rencontres vont se poursuivre dans les jours à venir, car j’ai l’intention de travailler de manière étroite et continue avec chacun d’entre vous.

Je tiens à souligner que notre compagnonnage ne se limite pas à ces élections législatives. L’alliance que nous construisons doit non seulement nous permettre de remporter cette bataille, mais de perdurer et de se renforcer lors des autres échéances à venir.

Ce partenariat stratégique, fondé sur des valeurs partagées et une ambition commune, devra être un moteur de changement durable pour notre pays.

Enfin, je tiens à insister sur un point fondamental : la paix. Rien ne peut se construire durablement sans la paix. C’est pourquoi je vous demande, en tant qu’élus et responsables de vos territoires, de véhiculer ce message dans chacune de vos interventions : la paix doit guider nos actions, la paix doit être notre héritage à transmettre aux générations futures. Un pays en paix est un pays qui avance, un pays où chacun trouve sa place et peut s’épanouir.

Je compte sur vous, sur votre détermination et sur votre engagement à faire en sorte que ces élections soient un succès pour notre pays.

Ensemble, nous devons œuvrer pour une victoire éclatante qui renforcera nos institutions et offrira au Sénégal un avenir radieux.

Le chemin qui nous attend est exigeant, mais je suis convaincu qu’avec vous à mes côtés, nous réussirons à relever ce défi historique.

Que Dieu bénisse le Sénégal et nous guide vers une belle victoire au service de notre nation.

Je vous remercie.

Amadou BA