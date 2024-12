Amadou Ba (Pastef) : «Les crimes du régime Macky ne peuvent être couverts»

Dites INTANGIBILITÉ des crimes, Mme l’ex ministre de la justice Aïssata Tall Sall

Les crimes du Régime Macky ne peuvent être couverts:

« Ni par l’immunité, ni par l’imprescriptibilité, ni par l’impunité ».

Ce sont pour le coup, des crimes et délits INTANGIBLES, car pouvant relever de ceux définis et punis dans le statut de Rome sur la cour pénale internationale et qui ne peuvent être couverts par aucune loi d’amnistie, d’amnésie ou d’immunité.

Quand on sortira les rapports d’autopsie et de non autopsie des 80 manifestants non armés, démontrant qu’ils ont été savamment EXÉCUTÉS de façon coordonnée et grâce à des moyens de répression d’Etat, spécialement achetés à cette fin;

Qu’on démontrera que le Procureur, le ministre de la justice et le President de la République ont refusé ou empêché l’ouverture d’enquêtes, et ont précipité les enterrements pour cacher la vérité aux familles

Qu’il sera établi que toutes les victimes ( morts, blessés, emprisonnéss, exilés) appartiennent à un même Parti politique, et qu’elles étaient traquées sur l’ensemble du Territoire de façon SYSTÉMATIQUE;

Aucune loi d’amnistie ne pourra empêcher que les auteurs de ces crimes de masse échappent aux fourches caudines de la justice.

Amadou Ba