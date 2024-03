Amadou Ba-Sonko : Les premières piques ou effets de manche aux conséquences dévastatrices

ÉLECTION PRESIDENTIELLE DU 24 MARS 2024

AMADOU BA/OUSMANE SONKO : LES PREMIERES PIQUES OU EFFETS DE MANCHE AUX CONSEQUENCES DEVASTATRICES

Il fallait s’y attendre. Le Maire de Ziguinchor, Ousmane SONKO ne rate aucune occasion pour s’en prendre à son ex patron aux impôts et domaines en l’occurrence Amadou Ba.

Déjà à l’occasion d’une de ses sorties durant la campagne électorale, c’est le candidat de BBY himself qui de manière diplomatique a ouvert les hostilités en parlant de néophytes politiques concernant le camp de SONKO. L’ex Premier ministre Amadou Ba donne l’exemple de la position de SONKO et DIOMAYE sur le franc CFA et la création du poste de vice-président au Sénégal. Des choix politiques qui, selon l’ex PM, témoignent de leur manque d’expérience dans la gestion des affaires publiques.

Pour Amadou Ba, sans les nommer, Ousmane SONKO et Bassirou Diomaye FAYE ne peuvent rien apporter comme solutions aux sénégalais.

Une sortie qui n’a certainement pas plu à SONKO et DIOMAYE qui lors de leur première conférence de presse après leur élargissement de prison s’en sont pris vertement au candidat de la coalition au Pouvoir.

Et Ousmane SONKO de dire à l’endroit du candidat de BBY : « Comment un fonctionnaire de l’administration sénégalaise peut aujourd’hui devenir aussi riche avec des milliards au vu et au su de toute l’opinion. Je n’ai pas été surpris d’apprendre qu’Amadou Ba serait lié à des problèmes de corruption présumée, poursuit-il avant d’indiquer que le candidat de BBY est quelqu’un que je connais mieux que quiconque pour l’avoir pratiqué dans l’exercice de nos fonctions respectives aux impôts et domaines. A plusieurs occasions au moment où nous étions ensemble aux Impôts et Domaines au service de l’Etat du Sénégal je me suis permis de freiner ses ardeurs quand il s’agissait d’arbitrer sur des questions financières car ce dernier n’hésitait point à vouloir faire des actes de malversations ».

Cette sortie de PROS est vite démentie par les partisans d’Amadou Ba à travers un communiqué qui n’a pas la même portée symbolique et médiatique que la sortie du leader de l’ex Pastef lors de son face à face avec la Presse.

Selon le communiqué du Camp d’Amadou Ba : « Ousmane SONKO est coutumier des accusations gratuites et est maître dans l’art de faire de la diffamation. Entre Ousmane SONKO et la diffamation c’est une histoire d’amour, ajoute le document ».

Pour résumer sa critique contre Amadou Ba, Ousmane SONKO estime que le candidat de BBY est un danger pour le Sénégal.

Au rythme où vont les choses Amadou Ba a tout intérêt à peaufiner sa stratégie de communication et à s’entourer de grands stratèges en politique contre Ousmane SONKO qui à chacune de ses sorties va beaucoup taper là où ça fait mal au détriment du camp présidentiel.

Les piques entre Ousmane SONKO/Amadou Ba rappellent à bien des égards les confrontations mais celles-ci très civilisées entre Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE à la veille de l’élection Présidentielle de 2000.

Le Président Abdou DIOUF très raffiné en bon technocrate, candidat du Parti au Pouvoir aux élections présidentielles de 2000 évitait d’entrer dans le jeu d’un face à face avec le fin politique et de surcroît brillant avocat Abdoulaye WADE toujours prêt à en découdre avec le candidat du Parti socialiste de l’époque.

Abdoulaye WADE après certaines visites de son challenger à l’intérieur du pays lui succédait sur les lieux pour lui porter la réplique : « On vient de m’apprendre que Monsieur forage et Madame moulin sont déjà passés pour encore vous faire des promesses mirobolantes, mais sachez que leur règne est terminé car je serai le prochain Président de la République du Sénégal ».

La suite nous la connaissons, le Président Abdou DIOUF perdit l’élection présidentielle de 2000 au deuxième tour au profit du Pape du Sopi Abdoulaye WADE.

D’ici le 24 mars date de l’élection présidentielle au Sénégal, il faut s’attendre à des confrontations et révélations plus agressives de la part des candidats dans le but de déstabiliser leur prochain.

Le 24 mars 2024 sera une sorte de clap de fin avec l’élection du nouveau Président de la République du Sénégal.

Mbaye DIOUF