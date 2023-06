Amadou Ba sur les manifs : « L’Etat continuera de maintenir l’ordre…»

Le Sénégal a vécu trois jours durant de violentes manifestations qui ont occasionné des pertes en vies humaines et d’innombrables dégâts matériels. Des manifestations qui ont rendu les routes impraticables aves des tas d’immondices sur la chaussée et empêché les rotations des camions bennes de ramassage d’ordures. Ainsi, la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) a pris les devants pour rendre à la capitale son lustre d’antan. Le Premier ministre Amadou Ba a effectué une visite surprise aux agents de la Sonaged pour les encourager avant de se prononcer sur la situation.

Le Premier ministre révèle qu’il est passé spontanément pour voir le contrôle et vérifier si les instructions données ont été bien respectées .Dans la foulée, Amadou Ba a regretté les événements malheureux en présentant ses condoléances à la famille des disparus. « C’est vrai qu’on a connu une situation très difficile. C’est l’occasion pour nous de les regretter, de les condamner, de prier pour le repos de l’âme des personnes qui ont perdu la vie », a dit le Premier ministre.

Et de poursuivre pour annoncer « L’Etat est debout et continuera de maintenir l’ordre tout en étant ouvert au dialogue. Le Président a appelé à un dialogue et nous devons nous retrouver, parler du Sénégal mais dans le cadre du respect des lois et règlements qui régissent notre pays », a-t-il martelé. Dans la même veine, le chef du gouvernement a magnifié les efforts pour un meilleur cadre de vie : « Je tiens à vous féliciter au nom du Chef de l’Etat, les instructions ont été respectées », a-t-il indiqué à l’assistance.

Durant les opérations de nettoiement, les as de la propreté et du nettoiement n’ont pas seulement reçu la visite du Premier Ministre Amadou Ba. Ce dernier était accompagné des ministres de l’Urbanisme Abdoulaye Saydou Sow et celui de la Jeunesse et de l’emploi M. Pape Malick Ndour. Recevant la visite du PM, M. Mass Thiam, Directeur général de la SONAGED, s’est pour sa part réjoui des encouragements du Premier ministre Amadou Ba dont les propos sont repris par nos confrères de Sud Quotidien.