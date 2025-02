Amadou Diao…le retour politique d’un proche de Mimi Touré à Kolda

Amadou Diao, natif de Kolda et résidant en France fait son come-back politique au bercail pour renforcer l’alliance Mimi Touré et le tandem Diomaye-Sonko. Au cours d’un meeting tenu à Sikilo, il a sonné la mobilisation des troupes pour la « Vision Sénégal 2050 ». Le natif de Kolda, vivant à Lyon, responsable politique engagé auprès de l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, a réussi sa mobilisation Dans son fief politique du quartier Sikilo Hilèle, rappelant ainsi les chaudes journées de campagne électorale.

La mobilisation a permis de magnifier l’alliance Mimi Touré et le tandem Diomaye-Sonko. Un axe bénéfique pour la construction du pays, selon Amadou Diao. “Cette mobilisation est destinée à tenir informer les populations des enjeux de l’heure notamment la « Vision Sénégal 2050”, a-t-il déclaré en marge de la manifestation ajoutant que la rencontre “vise à renforcer le partenariat entre les populations et le pouvoir, un partenariat scellé à partir de la dernière Présidentielle et des législatives anticipées”. Pour Diao, le meeting de Sikilo est “le prolongement de l’Alliance que Mimi Touré a noué avec le parti Pastef”.

Rappelant l’engagement de Mimi Touré dans la réussite de la dernière Présidentielle et des Législatives anticipées, Amadou Diao a salué le rôle décisif de son leader auprès des femmes et des couches vulnérables. “Mimi Touré est une personnalité politique qui a forgé son expérience au sein des grandes organisations internationales comme l’ONU”, précise Amadou Diao.

Face aux militants, sympathisants et responsables du mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance (MIMI), de l’ancienne Première Ministre et des leaders locaux de Pastef comme Sassoum Lèye, Diao s’est engagé à tenir intacte la mobilisation jusqu’aux prochaines Locales. Au cours du meeting, les orateurs et les militants et sympathisants se sont tous engagés à se ranger derrière Amadou Diao afin de faire de la mobilisation et de la massification du mouvement Mimi Touré leur cheval de bataille.

Le contexte des révélations gravissimes de la Cour des comptes n’a pas été occulté. “Les dérives de la gouvernance de Macky Sall ne surprennent personne. L’Etat vivait largement au-dessus de ses moyens, et c’était bien visible”, déclare Amadou Diao promettant d’accentuer la sensibilisation et la mobilisation une fois de retour à Lyon.

Amadou Diao, bien connu dans ses actions caritatives auprès des populations de Sikilo a posé un de ses derniers actes. En janvier dernier, Amadou Diao a été honoré par le Maire de St Cyr au mont d’or Patrick Guillot. Ce dernier l’a invité à la cérémonie de présentation de vœux. “Au cours de la cérémonie, j’ai rencontré Monsieur le Maire de Limonest Max Vincent qui est aussi chargé de la coopération décentralisation à la Métropole de Lyon, j’ai également rencontré le colonel des Sapeurs pompiers. En ligne de mire, une coopération Sud Sud axée sur les changements climatiques avec ses effets dévastateurs dans nos communes”, avait-il fait savoir.

En septembre passé, Diao s’est engagé dans une opération consistant à redonner le sourire aux orphelins. C’est le combat de structure portée sur les fonts baptismaux dans la commune de Kolda. Ce centre qui s’efforce de combattre les dangers qui menacent cette catégorie d’âge cible également les enfants des migrants.

Comme on le sait, la plupart des migrants secourus présentent un état de santé précaire. Nombre d’entre eux périssent dans les eaux laissant derrière une progéniture désemparée. C’est pourquoi, le ministère des Affaires étrangères a mis en place le Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) pour réussir la réintégration des revenants.

Il s’est, en effet, illustré à “La joie des orphelins”. La joie des orphelins est une association qui intervient dans la protection des enfants des migrants de retour. Le centre vole au secours des orphelins et met un accent particulier sur les enfants ayant perdu leurs parents dans l’émigration irrégulière. La structure située dans la périphérie de la commune dispose d’un centre d’accueil et de transit pour enfants en situation de vulnérabilité et des migrants. « La Joie des orphelins » est sur plusieurs fronts. Il combat la pauvreté des filles-épouses n’ayant pas accès à l’éducation et aux opportunités économiques. Cette même cible est exposée au risque élevé de décès lié notamment aux grossesses précoces. Cette structure lutte contre la violence faite aux enfants. Elle s’active aussi contre le déperdition scolaire, un phénomène récurrent chez les filles vulnérables.

Pour atteindre ses objectifs, « La joie des orphelins » mise sur la sensibilisation des parents et la mobilisation des communautés. Voilà qui explique la rencontre entre Amadou Diao, migrant koldois établi en France et les responsables et pensionnaires du centre. Au cours de la manifestation, Amadou Diao a mis le doigt sur les risques de l’émigration irrégulière et surtout les difficultés pour les nouveaux arrivants à s’insérer correctement dans le pays d’accueil.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn