Amadou Fofana : « Le Sénégal est victime d’une classe politique médiocre »

De toutes les pages d’histoires qui font le récit de ce beau pays qu’est le Sénégal, qui pourrait imaginer un instant celle qui est en train de s’écrire aujourd’hui.

Déclin, échec, naufrage, reconquête, rebondissement nul n’en saurait le dire. Et ce en politique comme dans tous les aspects de l’évolution de la vie, sociale, religieuse et culturelle.

Au Sénégal la vie politique n’inspire que dégoût, méfiance et scepticisme.

Entre scandales financiers des membres du pouvoir et turpitudes des opposants , la sphère politique est de plus en plus contestée par une hausse du mécontentement de l’opinion publique.

Comme inexorablement, le fossé ne cesse de se creuser entre les citoyens et la politique.

Cet énième remaniement du gouvernement en est une illustration qui vient encore une nouvelle fois conforté ce sentiment extrêmement négatif que suscite la politique en général les hommes et les femmes politiques en particulier.

Par donc ces temps obscures que nous traversons à travers cette crise économique, résultante des effets néfastes de la crise sanitaire, engendrant par cet effet une escalade de pertes de vies humaines sur ce chemin périlleux de l’émigration clandestine nulle lueur espoir à l’horizon de la scène politique.

Le Sénégal est victime d’une classe politique médiocre, obnubilé par leurs ego et en grande complicité avec des dignitaires religieux qui de par leurs rodomontades défensives ou leurs silences pusillanimes ont préféré troquer la lutte des classes pour le culte des places.

Plus inquiétant encore est cette tendance à vouloir justifier ces forfaitures guidé à courte vue comme raison pour répondre aux attentes des populations.

Espérons à juste titre que nous n’avons pas atteint l’ultime coup de butoir à une parole politique dont la crédibilité était déjà sérieusement écorchée, celle d’une gouvernance sobre et vertueuse.

par AMADOU FOFANA au Congo

Secrétaire ADMVB

TRANSITAIRE

OPERATEUR ÉCONOMIQUE