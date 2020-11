Adama Gaye révèle pourquoi Aly Ngouille a été viré…c’est grave !

Les révélations d’Adama Gaye sur Boubacar Camara dévoilent le motif du limogeage de l’ancien ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye

« Mes radars (sources de très haut niveau), ne ratant rien, ont capté depuis ma tour du Caire une audience intervenue il y a peu entre toi Boubacar Camara et Macky SALL. Au cours de laquelle il t’a informé de l’espionnage dont il a été victime de la part du Ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye qu’il vient, pour cette raison, de limoger. Mes sources parlent de soutien psychologique, c’est à dire un oreiller financier pour bien dormir, que le corrupteur suprême t’a filé. Je me tais. » dit Adama Gaye avant d’interroger:

« Mon ami, ne me dis pas que ton retrait de la coalition Sonko est dû à cette audience. Ta décision de devenir un opposant responsable et cohérent est-elle le fruit de ce qui ressemble à la morsure d’un appât tendu par qui on sait. Mon ami, je garde de bons souvenirs, y compris de notre dernière rencontre ici en photo au Pullman à Dakar. Comme je tiens à te remercier publiquement d’avoir été le seul homme politique à avoir contribué via les groupes qui se mobilisaient pour ma libération d’une détention arbitraire. Mais nak, pour le mufti sénégalais du Caire, l’information se donne. »

Adama Gaye