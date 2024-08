Amadou Guèye : « Lorsque le régime du Pastef aura fini de liquider les acteurs de la presse… »

Lorsque le régime du PASTEF aura fini de liquider les acteurs de la presse qui ne supportent pas son agenda, il se tournera vers la société civile. Par des accusations de corruption, de détournement de financements de la société civile, par des accusations de non-respect d’obligations fiscales et administratives, par des accusations de soutien aux LGBT, peu importe, tous les segments et voix de la société qui ne seront pas soumis et alignés sur le discours du nouveau régime seront des cibles objectives à détruire. C’est pourquoi la société civile aurait tort de rester indifférente à la tentative de démantèlement de la presse. Ils appellent cela assainissement.

Demain ce sera l’assainissement des partis et de la société civile. Plus le régime sera incapable de répondre aux promesses économiques et sociales, plus il fera usage de la force de la justice, du fisc et de tout autre moyen de pour faire taire ceux qui exposent ses insuffisances. Pour eux la critique c’est de l’opposition. Il s’ ajoute que les chefs du régime actuel ont une haine à peine voilée et un stock de vengeance à rendre à cette presse qu’ils voudraient considérer comme un simple ennemi. Il faut freiner cette tentative de liquider la presse considérée hostile pour la remplacer par des béni oui oui pour contrôler l’opinion publique.

Le Sénégal n’est pas le Rwanda. Le bonhomme Diomaye Moy Sonko y aurait été liquidé. Ironiquement, c’est un score de 99%, indicateur suprême du totalitarisme que le PM est allé plébisciter après la visite de leur idole au Sénégal. Le pouvoir sait aussi exposer la réalité des contradictions des leaders politiques.

Amadou Gueye, Président de l’UNIS