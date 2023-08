Amadou Ly de Akilee…Un psychotique en manque d’attention, selon

Un psychotique en manque d’attention

Les traits personnels de l’individu se révèlent toujours quand il se déploie à travers ses gestes et paroles. Pour un observateur patient et analytique, il suffit d’écouter, de regarder l’individu pour avoir une idée substantielle sur son état d’esprit et sur sa personnalité. Dans ce contexte, il n’est nul besoin d’être un psychologue ou même psychanalyste pour tirer des enseignements sur n’importe quel être humain.

En regardant le sieur AMADOU LY, ce weekend, le bien nommé Président Directeur Général d’une entreprise locale au nom d’Akilee et subséquemment Administrateur du Club des Investisseurs du Sénégal, il apparut rapidement qu’on avait devant nous un cas particulier. Le débit effréné de ses propos et son acharnement initial sur une personne qu’il considère comme le briseur de ses rêves de grandeur renseignaient à suffisance sur l’état d’esprit du monsieur.

Un grand patriote au parcours splendide, parti de rien pour atteindre les sommets. Dans le cas d’espèce, il s’agit sans nul doute des sommets du ridicule.

Je vendais du thon et de la mayonnaise, nous voilà en présence de la construction bancale du parcours du héros. Il tentait de nous présenter le portrait de quelqu’un dont les origines modestes devaient augurer d’une existence faite d’obstacles les uns plus insurmontables que les autres. Il a fait, seul, face au monde, traversant un chemin prohibitif où au-delà d’un talent visiblement exceptionnel, il était doté d’une capacité de travail hors du commun. C’est ce parcours dont il rêve, qui est le principal tenant de son discours. Quelqu’un dont il faut reconnaitre l’intelligence, mais à qui la sagesse fait cruellement défaut. Sinon comment expliquer sa conviction presque théâtrale qu’une entreprise comme la Senelec peut fonctionner à l’image d’une boutique ambulante. La sagesse aurait voulu qu’il comprenne qu’une telle entreprise est régulée et ne marche pas sur le bien vouloir de son DG. Mieux, évoquer l’idée du manque de patriotisme pour justifier la remise en cause de son offre ahurissante révèle d’une méconnaissance déconcertante de l’ADN de ce patrimoine national.

Il faut seulement reconnaitre que nous vivons dans un monde où l’exhibitionnisme constitue un ingrédient principal dans les stratégies de promotion de soi. Dans ce contexte, un individu à la recherche presque pathologique de l’attention ne doit pas disposer de plateforme de promotion.

Il a été clairement transmuté par ce contrat avec Senelec, qu’il percevait comme un Graal et la passerelle vers la gloire éternelle en passant par la tête de l’Etat comme prochain président de la République. Sa sortie en dit long sur son état psychologique qui frise la pathologie. Le premier à le remarquer est en fait le journaliste, qui, sans être psychanalyste sentait qu’il y avait quelque chose qui taraudait ce monsieur et l’empêchait de garder sa lucidité et sa sérénité. Ce quelque chose c’est l’actuel DG qui, apparemment, l’empêchait de dormir pour avoir simplement veillé à préserver les intérêts de ce patrimoine national.

Il nous assure maintenant qu’il a la solution des problèmes du pays en tant que technopolitique pour prendre le relais des hommes politiques, qui n’ont pas réussi parce qu’ils sont faillibles dixit.

Il est infaillible en tant qu’Amadou Ly, et serait la solution à notre pays. Voilà son problème essentiel ; il a tendance à se considérer comme le seul, vraiment qualifié, pour résoudre tous les problèmes du monde et que sans lui ou après lui, c’est le déluge.

Pendant ce temps, le monsieur à la tête de cette structure devenue sous son magistère la première entreprise publique du pays a fait comprendre sans tambour ni trompette, qu’une belle histoire ne s’invente pas, elle se construit dans le silence mais dans le vrai effort. Car pour finir, faut-il juste rappeler que des entrepreneurs qui réussissent chez nous de belles initiatives ont toujours existé, ils ne portent pas leur patriotisme au bout d’une bouche au débit frénétique, ils le démontrent dans la création de valeur ajoutée pour la communauté. Eux, ils n’ont pas le temps de se créer des ennemis imaginaires ni à rêver debout pour diriger ce pays.

Pour les rêveurs narcissistes, tout est fantasme et outrance. Notons enfin que, pour un vrai patriote, il est surprenant de se référer à une figure publique étrangère pour créer une identité politique. En effet, ce monsieur appelle son parti, l’instrument par lequel il veut accéder au pouvoir « En Marche ». Nous avons tous reconnu le mouvement de Emmanuel Macron, et d’ailleurs ce sont les initiales du président français qui sont repris dans ce choix. Pour Yessal, c’est une autre histoire, car il devrait être très prudent dans l’usage de certains termes car le plan stratégique de Senelec de 2016-2020 était bel et bien intitulé Yessal. Maintenant vous avez une idée de cet homme.

Lamine Mbaye

Ingénieur Géologue