Amadou Tidiane Wone : « Je n’aime pas la France politique »

Amadou Tidiane Wone, invité du Jury Du Dimanche, est revenu sur le slogan « France Dégage », en cours au Sénégal et en Afrique. L’ancien ministre de la culture sous Wade a exprimé sa préférence pour une France qui respecte les Africains.

« France Dégage ! Le problème est que je ne comprends pas, c’était en 60, après les prises de pancartes sur la place Protet, c’était après le discours de Valdiodio Ndiaye. 60 ans après, nos enfants, nos petits-enfants se mettent à dire France Dégage », a précisé Amadou Tidiane Wone.

Et l’ancien ministre de la Culture sous Abdoulaye Wade de contextualiser le slogan France Dégage. « Moi je dis la France, respectez-nous, nous sommes vos partenaires naturelles. Je suis né sur le territoire français et j’aime la France au sens où on aime le pays où on a poussé son premier cri d’une part, et d’autre part, je suis de ceux qui pensent que la terre tout entière appartient à Allah ».

Par contre, éclaire-t-il, « je n’aime pas la France politique, celle qui nous a réduits en esclaves, celle qui nous a colonisés, celle qui nous néocolonise, celle qui brime nos énergies dans une monnaie qui doit être revisitée ».

Ajoutant que pour être respectable, « il faut se faire respecter et pour se faire respecter, il faut d’abord éviter de se mettre dans des situations où vos interlocuteurs peuvent voir vos faiblesses et en profiter ».