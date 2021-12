Amarta Diémé de Yewwi Aska Wi invite la Justice à…faire son travail

Bignona : Indépendance de la justice… Amarta Diémé candidat de YAW Djinaky pas rassuré

« La perception que la majorité des sénégalais ont sur la justice est qu’elle n’est pas ce qu’ils auraient voulu qu’elle soit », c’est la conviction d’Alphoussény Amarta Diémé candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) de la commune de Djinaky (Bignona).

Un meeting d’investiture a été organisé Samedi à son honneur à Badiana. Le candidat de YAW a alors profité du moment pour afficher ses réserves vis-à-vis de la justice sénégalaise. Si on part du principe que la justice doit être rendue au nom du peuple et que ce peuple n’est pas satisfait alors il y a problème selon Amarta Diémé. Il invite alors les juges à dire le droit sans autres considérations et à tout moment.

Étant le dernier rempart quand des citoyens ou des organisations s’opposent, la justice doit faire son travail en toute indépendance et cela éviterait des situations non souhaitées. Les dernières manifestations pour l’indépendance de la justice ne sont pas anodines selon, toujours, Amarta Diémé. Malgré tout, le candidat de YAW invite les citoyens à aller retirer leur carte d’électeur afin de pouvoir exprimer leur choix le 23 Janvier prochain et apporter les changements auxquels ils aspirent.

L’investiture d’Amarta Diémé s’est tenue en présence de plusieurs coordonnateurs communaux et candidats de différentes collectivités du département de Bignona mais aussi du coordonnateur départemental de PASTEF et YAW, Yancoba Diémé, candidat de ladite coalition pour le conseil départemental de Bignona. Le patron des patriotes de Bignona a invité les populations à faire très attention aux manipulations venant du camp d’en face. Il a saisi l’occasion pour annoncer la visite prochaine d’Ousmane Sonko dans le département de Bignona. Mais en attendant, Yancoba Diémé a fait part d’une rencontre avec tous les candidats de la région de Ziguinchor sur le modèle de gouvernance territoriale établi par PASTEF et YAW

L. Badiane Journaliste