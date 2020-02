AME/2019 clache l’opposition et invite à une dynamique unitaire autour du Président Macky pour…

Le mouvement «Alliance Macky Encore 2019» (AME/2019) s’est réuni, hier, pour se prononcer sur la situation politique nationale. El Hadji Diamé Dansokho et camarades, après avoir passé au peigne fin les enjeux de l’heure, ont lancé un vibrant appel autour de l’essentiel. Ils invitent tous au travail afin de faire du nouveau mandat de Macky une réussite totale. Ils n’ont pas manqué le coche pour lancer de grosses pierres dans le jardin de l’opposition. «Le Président de la République son Excellence Macky Sall a été réélu il y’a à peine moins d’un an. Il emprunte, aujourd’hui, la bonne trajectoire qui mène le Sénégal vers l’émergence socio-économique de son peuple. Des actions d’envergure sont, ainsi, enclenchées pour élever le niveau de vie des populations. C’est à cet instant que des forces obscures aidées par une certaine opposition sans argument, s’agite pour semer le chaos. Nous, nous n’acceptons pas de se laisser divertir. Le gouvernement de la République du Sénégal est sur la bonne voie. Les perspectives économiques sont plus que prometteuses», s’est expliqué le chef de file de la structure. El Hadji Diamé Dansokho, d’inviter : «Les visites respectives des grands de ce monde illustrent à merveille le leadership éclairé de son Excellence Monsieur Macky Sall. Aujourd’hui, grâce à la vision futuriste du régime en place, le Sénégal devient un objet d’enjeu. Il compte sur la scène internationale. Sur ce, nous invitons tous les membres de la mouvance présidentielle à taire les querelles intestines et à se consacrer autour de l’essentiel : accompagner le Président Sall dans son combat pour l’émergence Sénégal. Toute autre chose n’est que vaine palabre », a fini par faire savoir le natif de Diallocoto.