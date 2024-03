Amina Sakho : « Un score inédit a été réalisé par la coalition Diomaye Président »

Les Sénégalais, dans une majorité absolue, ont voté massivement le 24 mars pour élire un nouveau président de la République. Ce choix est le fruit d’un long combat contre l’oppression, l’injustice et la mal gouvernance, face à un pouvoir autoritaire.

Un score inédit a été réalisé par la Coalition Diomaye Président. Un score qui prouve la détermination des populations à changer de cap et à donner un nouveau souffle à notre pays qui fait face à de nombreux défis.

Je voudrais féliciter les populations qui ont traduit leur engagement par un acte citoyen responsable dans les urnes. Cela prouve encore une fois la maturité de nos populations. Mention spéciale à la jeunesse sénégalaise qui a été persévérante et déterminée pour réaliser le rêve de millions de concitoyens.

Je tiens à féliciter et à encourager le nouveau Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE en qui nous portons espoir pour mettre le Sénégal sur les rails du développement. Nous félicitons le peuple sénégalais pour avoir fait confiance à ce jeune leader de 44 ans qui est patriote et intègre.

Je reste encore une fois déterminée et engagée pour qu’ensemble nous puissions mener le pays à bon port. Cela appelle à l’unité, à la cohésion et à la paix pour un Sénégal meilleur. Mes félicitations à tous les militants et sympathisants de mon mouvement qui ont œuvré pour une victoire éclatante de la Coalition Diomaye Président aux Parcelles Assainies. Ensemble, un nouveau Sénégal est possible.

Amina SAKHO