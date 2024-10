Aminata Touré, une alliée stratégique charismatique et emblématique (Partie 1)

DUO DIOMAYE SONKO : AMINATA TOURE, une alliée stratégique charismatique et emblématique. Partie 1.

SOURCE DE MOTIVATION : Le Saint Coran Sourate 12 Joseph verset 54. Et le roi dit: «Amenez-le moi: je me le réserve pour moi-même». Et lorsqu’il lui eut parlé, il dit: «Tu es dès aujourd’hui près de nous, en une position d’autorité et de confiance». Ainsi Pharaon décrétât la nomination de Joseph «PSL». Joseph était l’incarnation de qualités sublimes, de la foi et de ses dérivés mystiques. Il a incarné l’illustration personnifiée de la patience et de la sérénité dans les épreuves et les châtiments. Et sitôt en fonction encore il a tracé son doigté managérial, dans un terrain vital d’application, qu’est la gestion fondamentale de la sécurité alimentaire. Le choix de Pharaon repose sur la détection de talent. Cette approche n’est pas donc, un effet de mode, mais un investissement sur l’avenir. La détection de talent peut être objectivée pour sélectionner les vrais talents dans l’exécution d’un cahier de charge, donc ne pas rater cette option aux antipodes de mal gouvernance. Elle relève de la sagesse, du discernement, du raisonnement. L’investissement dans la démarche est moins coûteux que la perte d’un talent ignoré. Joseph a eu à superviser et créer les conditions de distribution équitable des graines en période de soudure en Egypte.

L’épisode du recrutement de Joseph «PSL» par Pharaon est pleine de renseignement, d’instruction et de pédagogie. Et doit inspirer la Nouvelle Ecole Managériale des temps modernes. C’est sous le vocable Soft Skills que ladite Ecole a posé ses fondamentaux. Le soft skills, est un terme qui désigne à la fois l’intelligence relationnelle, les capacités de communication, les aptitudes interpersonnelles. Bref, toutes les capacités complémentaires à celles techniques, que l’on incarne dans l’exercice d’une fonction de responsabilité. Laquelle nouvelle pensée est de nos jours reconnue efficiente et productive dans le domaine de la Revalorisation et/ou la Réutilisation des Ressources Humaines fût-elle en politique. Le Président Diomaye Faye a fait usage de cette ouverture d’esprit, digne d’un démocrate. Son décret de nomination en la personne de Soxna Aminata Touré relève d’une lucidité et d’une clairvoyance sur les enjeux nationaux et planétaires.

En fait l’externalisation (ou outsourcing en anglais permet de se recentrer sur une ou quelques activités essentielles en transférant des tâches annexes vers d’autres compétences fort spécialisées. Le but est de chercher la performance dans le management du gouvernement. Le Président Bassirou Diomaye Faye, a principalement pour souci : le bon devenir du Sénégal. Dès lors point de tergiversation pour lui : s’agissant de détecter des talents approuvés par ricochet les inviter à l’attelage gouvernemental. Soxna Aminata Touré est une alliée de taille bien sincère.

MISE À NIVEAU : Après avoir contribué à l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye en mars dernier, Aminata Touré a été nommée Haut Représentant du Président de la République. C’est un poste stratégique auprès du Chef de l’État. «J’exprime ma profonde gratitude au Président Bassirou Diomaye Faye pour ma nomination au poste de Haut Représentant du Président de la République. Je renouvelle mon engagement total pour l’avènement d’un Sénégal souverain, juste et prospère», a déclaré Mme Touré, qui revient en force dans les affaires de la République après avoir été empêchée, en septembre 2022, de diriger l’Assemblée nationale.

ELEMENTS D’APPRECIATION : La teneur et la portée du texte se justifient par le leadership politique affirmé et reconnu d’utilité public de la Soxna citée. Cette attitude notoire s’est amplifiée en se reflétant dans le contexte politique du pays à des moments de son histoire : Le scrutin présidentiel de 2024. Pour Mimi, il n’était point à l’ordre du jour un troisième mandat. Non plus pas d’un report d’élection présidentielle. Cette période était riche d’enseignement multidisciplinaire dont s’est mêlé amplement et au premier plan Mimi Touré. Une politicienne hors pair engagée ayant en bandoulière le Sénégal, un État de droit. Elle se fit distinguée et admirée. Mimi Touré était partout présente à ces heures de braise. Elle entretenait au vu du public des relations avec le duo Diomaye Sonko. L’essence du rapprochement avait pour motivation : la justice, des instituions à la fois performantes et crédibles. Le Sénégal débarrassé du système de mal faire au détriment du peuple était leur leitmotiv. Les témoignages sur Soxna Aminata Touré mettent en relief sa lucidité, sa sérénité, sa ténacité, son engagement pour la bonne cause sociopolitique : la rupture par la fin d’un régime banni par le peuple. En parfaite entente et harmonie avec le tandem Diomaye Sonko ; Mimi Touré agissait pour rompre à jamais avec la gestion décriée de Macky Sall. Et que vive l’Etat de droit, l’ancrage dans les fondamentaux et la pratique républicaine de nos institutions. Elles sont les garants de la paix, ne cesse de répéter Mimi Touré. «Lutter pour une cause noble est mon crédo» avait-elle confié à la presse. Lesquels médias de proximité demeurent impressionnés par l’ardeur, la ferveur, l’amour du travail sociopolitique de la Soxna.

Pour ceux qui la côtoient et s’intéressent du contenu à long cours de son profil atavique les avis sont concordants à juste titre. Son envergure dégage un leadership féminin rare dans le landerneau politique. Pour les analystes de la chose publique connaissant le profil de Aminata Touré, les termes sont limpides à travers cette réflexion suivante : «Ce choix à ce post élevé et plein de responsabilité n’est nullement fortuit, ni le fait du hasard. Encore moins une décision ex nihilo de la part du Président de la République. Au contraire le décret présidentiel résulte du poids et de la mesure des compétences éprouvées de ladite Soxna». Et de poursuivre : «Les qualités de leadership international de la Soxna sont indéniables». C’est l’avis des observateurs et analyste politiques, juste après la nomination de Mimi Touré en qualité de Haut Représentant du Président de la République. Ce fut durant son brillant parcours au chevet de la République à de bataille électorale que les choses se dessinaient.

Une étude d’experts pluridisciplinaires et multidimensionnelles dont nous avons copie par devers nous de conclure à propos de cette nomination : «Cet appendice présidentiel vient à point nommé, et apportera un éclairage et un appui subséquent au duo et leur gouvernement. Certes ce sera, à travers un prisme de style nouveau qui offre un angle d’analyse plus utile au duo Diomaye Sonko. Aminata Touré continue de promouvoir avec une lucidité pragmatique l’exercice du Jub Jubal Jubanti. Pour s’en convaincre, il faut faire le dépouillement de la récente mission du Président Diomaye aux USA.

Au niveau national l’encadrement d’Aminata Touré pour la revalorisation des expressions citoyennes prononcées en public par le duo est sans borne. Un acte décisif de portée politique large et multidimensionnelle est la justification du choix porté sur Aminata Touré en qualité de Haut Représentant du Président de la République. Un projet politique est en gestation dans le landerneau politique. Il est intitulé : Election Législative du 17 Novembre 2024/Caravane Digitale d’Appui à la liste Pastef «CAP/LISTE PASTEF». Il s’agit pour les initiateurs présents sur les réseaux sociaux de donner une majorité absolue au parti Pastef. Cette option tient compte des retombées positives attendues du projet Sénégal souverain, juste et prospère sous la houlette du duo et fort entretenu par Aminata Touré. Dans l’exercice pratique de ce projet Soxna Aminata Touré Haut Représentant du Président de la République est nommé marraine d’honneur.

À SUIVRE.

Serigne Saliou FALL,

Signataire de la charte de la Coalition des leaders Diomaye Président.

Dakar le 14 Octobre 2024.