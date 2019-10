Amnistie à Karim Wade: Farba Senghor avertit Macky…

Les retrouvailles entre le Chef de l’Etat Macky Sall et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade font encore parler. Farba Senghor, ancien Chargé de la propagande au parti démocratique sénégalais (Pds) se réjouit de ses retrouvailles. Il prévient cependant le président Macky Sall. “Si Macky s’aventure à accorder l’amnistie à Karim Wade, il ne terminera pas son mandat”, déclare-t-il dans un entretien accordé à Vox Populi.

Farba Senghor conseille au Président de “se méfier du Pape du Sopi” qui à ses yeux, est un “stratège”. “C’est un homme très intelligent. Et quand il est maître du jeu, il le montre, le démontre et l’exerce pleinement. Et dans cette affaire, il ne faudrait pas que le président Macky Sall lui laisse la largesse d’être le maître du jeu”, insiste-t-il. Farba Senghor se dit convaincu que si Me Wade reste maître du jeu, “il pourrait gagner beaucoup de choses dans ces retrouvailles. Mais s’il perd cet avantage-là, il se mettrait en danger”.