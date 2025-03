An 1 du régime de Diomaye…Des ministres causent problème

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye boucle sa première année de gouvernance. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au cœur de l’appareil étatique. Mais les personnes qui composent ce nouveau gouvernement ne sont pas exemptes de reproches. Beaucoup de ministres sont plus que des «ministres-catastrophes». Leur gestion est décriée de tout part.

Le 25 mars, une nouvelle alternance s’opérait au Sénégal. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prend le pouvoir après des mois d’incertitudes. Grâce à un vote massif des sénégalais, l’actuel chef de l’Etat a battu à plate couture le candidat de Macky Sall. Le membre du parti Pastef est sorti premier avec un score de 54% des votes. Ainsi, il est devenu le cinquième président de la République. Sans surprise, il a choisi Ousmane Sonko pour le seconder. Le patriote en chef deviendra le nouveau chef de la primature. Un an après, l’heure est au bilan.

Comme tous les premiers ministres, Ousmane Sonko a choisi ses ministres. Un gouvernement de « rupture ». C’est ainsi que le premier ministre sénégalais avait présenté, vendredi 5 avril, sa nouvelle équipe, composée à l’époque de vingt-cinq ministres et cinq secrétaires d’Etat, dont près de la moitié sont issus des rangs de son mouvement Pastef. « C’est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024, à travers l’élection au premier tour avec 54,28 % des suffrages de Bassirou Diomaye Faye à la présidence », avait déclaré le patriote en chef.

Mais certains ministres sont de véritables problèmes pour la bonne marche du PROJET. Les actes qu’ils posent ne font pas l’unanimité. Et ce n’est pas Ibrahima Sy qui dira le contraire. Depuis qu’il est à la tête du ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS), il est critiqué de tout bord. Son ministère est le plus en retard. La preuve, il est incapable de régler le problème de la radiothérapie de l’hôpital Dalal Jaam. Dans un long communiqué, les services de Dr Ibrahima Sy ont tout fait sauf donner des solutions. Ils ont expliqué le pourquoi et le comment de cette panne. Mais dans leur long exposé, ils n’ont pas donné aux nombreux patients des solutions concrètes. De quoi mettre les patriotes dans une colère noire.

Lors de sa première sortie, Ibrahima Sy s’était mis dans des problèmes à ne pas en finir. Dans une rencontre, on l’a entendu déclarer donner systématiquement la priorité aux candidatures issues du parti Pastef lorsqu’il reçoit des CV. Ces propos avaient rapidement suscité une vague d’indignation. Face à l’ampleur prise par ses déclarations, il a tenté de se rattraper. Selon lui, ses propos ont été sortis de leur contexte. Aujourd’hui, ce ministre se retrouve confronté aux problèmes de son département ministériel. Ce qui fait dire à certains de ses détracteurs qu’il n’a pas les épaules taillées pour ce poste.

L’autre ministre qui ne fait pas l’unanimité, c’est Alioune Sall. Depuis qu’il est à la tête du ministère de la Communication, il s’est mis à dos la majorité des patrons de presse. La régulation dans le secteur des médias ne fait pas que des heureux. «Les textes sont clairs, nous avons une Constitution qui consacre la liberté de création et qui organise l’existence de ces médias-là et les contraint au respect de la loi. Quelles que soient les intentions des autorités publiques et ou politiques, il faut qu’on respecte la loi. Ce n’est pas une prérogative de l’État du Sénégal à travers son ministère de reconnaître ou de ne pas reconnaître un média», déclarait Bamba Kassé.

Si ce n’est pas une régulation contraignante, c’est une fiscalité qui tue à petit feu les entreprises de presse. Ce qui fait que les professionnels des médias en veulent beaucoup à Alioune Sall. Il était même annoncé que le nouveau régime avait activé la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et la Division spéciale de la Cybercriminalité (DSC), en vue d’une application des «mesures de régulation». Ce qui voulait sûrement dire fermer les médias jugés non conformes par les services de Alioune Sall.

«Aujourd’hui, le secteur des médias connaît une crise sans précédent, aggravée par le ministre de la Communication, avec comme corollaires des entreprises de presse en situation de faillite et des licenciements des travailleurs plongés dans la précarité», dénonçaient le CDEPS et l’APPEL dans un communiqué conjoint. Comme quoi, Alioune Sall n’est pas bien vu chez les patrons de presse

Cette liste est loin d’être exhaustive. Le nouveau gouvernement de Ousmane Sonko est composé de ministres qui doivent être remplacés. Entre une diplomate incapable de parler un bon français et des ministres «fantômes», les sénégalais ne savent plus à quel saint se vouer. Ce qui explique pourquoi de nombreux patriotes demandent au premier ministre de procéder à un remaniement.

