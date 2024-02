Ancienne piste : La gendarmerie interpelle 72 personnes

La gendarmerie continue de traquer les délinquants sur l’ancienne piste de Mermoz. En fait, les pandores ont eu écho d’agressions récurrentes dans le quadrilatère Khandar, ancienne piste, Vdn et les almadies. Ainsi la compagnie de Dakar a déployé un important dispositif, hier entre 05h et 08h. L’opération a permis plusieurs arrestations et le démantèlement de plusieurs abris de fortune. Les pandores ont mis la main sur 72 personnes dont 26 femmes, 68 Sénégalais, 03Bissau guinéens, 01 guinéen et 04 motos. Les gendarmes ont aussi détruit 10 abris de fortune.