And Gueusseum apporte son soutien au personnel de D-Média

Motion de soutien au personnel du Groupe DMEDIA

Fidèle et constante dans sa lutte contre l’injustice et l’iniquité pour la protection et la promotion des travailleurs l’ASAS And Gueusseum s’indigne à nouveau devant le sort du personnel du Groupe DMEDIA privé de salaire à cause de la fermeture des comptes de leur entreprise.

Réitérant son soutien permanent à ces innocents et vaillants travailleurs pour la 3ème fois à la suite du 1er soutien relatif à la coupure du signal de SenTv le 04 janvier 2020 déjà et celui du 09 octobre 2021 consécutif à la 1ère fermeture des comptes et aujourd’hui avec celle des comptes de Zikfm et de Tribune, And Gueusseum reste encore solidaire des agents face à leurs droits et devoirs surtout dans un contexte économique très difficile à tous points de vue

And Gueusseum en appelle encore à plus de responsabilité, d’équité et de générosité des services fiscaux et de DMEDIA en conflit permanent au détriment des 586 agents et familles, des téléspectateurs, des auditeurs et des lecteurs entre autres victimes qui en font désolément toujours les frais.

Dakar le 12 décembre 2022.

Pour le Directoire

Le Président de l’ASAS