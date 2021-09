« And Gueusseum » dit non au bradage de la PNA

L’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT santé D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM poursuit le combat contre la privatisation de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) commencé avec l’ancien régime de son Excellence Me Wade sous la bannière de la Convergence SUTSAS-SAS. A cet effet, elle soutient et prend en charge la lutte continue avec la section SUTSAS PNA contre la nouvelle tentative aventureuse, nouvelle trouvaille du Ministère de la Santé et de l’Action sociale qui veut changer le statut de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA).

En effet, AND GUEUSSEUM considère que la PNA, grossiste répartiteur de médicaments et de produits essentiels riche de soixante ans d’expérience, résiste et tient bon malgré d’une part, une absence de subvention d’exploitation depuis 2004 et d’autre part, les lourdes créances de l’Etat sur ses comptes mais surtout des procédures draconiennes du code des marchés publics. Elle n’a donc nullement besoin d’un changement de statut.

A se demander ce qui motive réellement cette aventure périlleuse pour un Établissement qui tire son statut d’Etablissement non hospitalier de santé de la loi hospitalière de 1998 qui ne réalise pas de richesse comme une entreprise classique mais une personne morale devant équilibrer ses comptes, ce qu’elle fait très bien jusqu’à date.

C’est pourquoi AND GUEUSSEUM rappelle au Ministre de la santé et de l’Action sociale que la PNA ne demande qu’un accompagnement dans sa mission de service public par une subvention d’exploitation substantielle au prorata de ses charges aggravées par d’autres activités exigées par les nombreux programmes qu’elle couvre, un assouplissement des procédures d’acquisition de médicaments et le recouvrement de ses créances dues par l’Etat qui semblent irrécouvrables.

Aussi, AND GUEUSSEUM rappelle à l’Etat que la souveraineté sanitaire convoque tout autant celle pharmaceutique que la privatisation déguisée de la PNA ne saurait réaliser, la priorité est dans la mise en place d’une véritable industrie pharmaceutique, le développement de la pharmacopée et la lutte héroïque contre le médicament de la rue. La nationalisation de l’unité locale de fabrication de médicaments (MEDiS) en est un jalon important dans le contexte.

En outre, l’ASAS invite solennellement Monsieur le Président de la République à se passer de certaines recommandations, dirait-on, de quelques partenaires techniques et financiers (PTF) qui, du point de vue de AND GUEUSSEUM, occasionneraient un bradage d’un bijou familial de la réforme hospitalière qui ne souffre que d’un défaut d’accompagnement pour atteindre son objectif à savoir la performance dans les soins de qualité et dans la gestion des EPS. En plus, sa délocalisation à cause de son enclavement, à Hann, l’exiguïté de ses locaux qui remonte à l’époque coloniale et leur vétusté s’impose par la réalisation de siège. Ainsi, elle en appelle à plus de vigilance et à la mobilisation pour relever les défis que requiert un système de santé cohérent performant motivant résilient et mobilisateur.

Enfin, s’agissant du suivi de sa plateforme revendicative, AND GUEUSSEUM se réjouit du récent recrutement dans la Fonction publique de 800 agents de santé de toutes catégories, ce qui constitue, à n’en pas douter entre autres, une matérialisation d’un quatrième point à la suite de la signature du décret et de l’arrêté portant reclassement des Techniciens supérieurs à la hiérarchie A2 suite à l’annonce de son premier plan d’actions en attendant les séances plénières de négociations tel convenu avec le Directeur général de la Fonction publique.

Par ailleurs, AND GUEUSSEUM s’incline pieusement devant la mémoire du regretté Médiateur de la République Alioune Badara Cissé qui s’était pleinement investi dans les crises sanitaires à l’hôpital de saint Louis (Direction/SUTAS) et en 2018 en invitant le Directoire de AND GUEUSSEUM à la médiature pour apaiser le climat social délétère né de la longue grève de AND GUEUSSEUM. Dans la même veine AND GUEUSSEUM rend un vibrant hommage posthume à El Hadj Diagne ex Chef de la division de la formation de la DRH/MSAS à qui des milliers d’agents doivent une promotion par le changement de carrière ou de catégorie professionnelle.

Fait à Dakar le 05 sept 21