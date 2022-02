And Samm Jikko yi soutient les « violeurs » et condamne les « homos »

Incroyable mais vrai ce qui se passe au Sénégal. Une association de barbus dénommée « And Samm Jikko YI » qui regroupe plus de 141 structures religieuses, combat d’un côté l’état du Sénégal pour la criminalisation de l’homosexualité. Et de l’autre, cette association s’affiche avec des violeurs de talibés et de masseuses. Des responsables de daaras épinglés pour agressions sexuels sur des Talibés font partie de ce collectif…Et pis, les responsables de ce collectif s’affichent avec un homme qui est accusé d’avoir violé et sodomisé une jeune fille travaillant dans un salon de massage…

Après la lecture des élections, le responsable du collectif And Samm Jikko Yi se vantait d’avoir « fait mal » à Macky et sa coalition. Ababacar Mboup, président de And Samm Jikko Yi, explique la défaite de la majorité par le blocage de la loi criminalisant l’homosexualité. « À la lecture des résultats des locales 2022, on peut aisément établir le rapport entre la défaite de la majorité et le blocage de la proposition de loi ; chose plutôt prévisible. Tant que les élus continueront à dénier au peuple leurs droits consacrés par la Constitution qu’ils n’espèrent point obtenir d’eux ce qu’ils sollicitent » a-t-il déclaré au lendemain des Locales.

Et pourtant Ababacar Mboup semble oublier les actes de pédophilie et de viols perpétrés par plusieurs responsables de Daaras qui sont des membres de son collectif. Hier xibaaru avait répertorié plusieurs cas d’agressions sexuelles sur mineurs avec des dates. Xibaaru avait aussi identifié dans l’entourage des responsables d’And samm Jikko Yi, des homosexuels tapis dans l’ombre et d’autres exilés en France. Mais ce qui semble le plus choquant c’est ce même responsable d’And Samm Jikko Yi s’affiche fièrement sur la photo ci-dessous avec un leader politique accusé de viol répétitifs et acte de sodomie sur une jeune masseuse…

Pourquoi accuser l’état qui condamne déjà les actes contre nature et s’afficher avec un homme accusé de viol et d’acte contre nature envers une jeune masseuse d’une vingtaine d’années ? Le collectif n’est pas logique dans son combat. Nous avons deux poids deux mesures. Figurez-vous que l’état condamne déjà les actes homosexuels. Le collectif veut que l’état aille plus loin dans les sanctions. Mais ce même collectif ne condamne pas les actes de viols et contre nature de ce leader politique dans le salon du sweet beauté. Au contraire, le collectif And Samm Jikko Yi adoube ce leader…

Il suffit d’observer la radicalité du collectif And Samm Jikko Yi pour voir la ressemblance parfaite avec le parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). La démarche du collectif, l’approche et les actions sur le terrain, tout ramène à Pastef. Les leaders du collectif et de Pastef sont tous des radicaux qui ont le même objectif, « bouter Macky Sall hors du pouvoir ». Aujourd’hui, le collectif qui semble oublier sa lutte contre l’homosexualité, se tourne déjà vers les Législatives…

Mame Mactar Guèye dit à qui veut l’entendre que Ànd Sàmm Jikko Yi va constituer sa propre liste aux législatives du 31 juillet prochain. « Comme les députés ne veulent pas faire ce que le peuple veut, nous Ànd Sàmm Jikko Yi nous allons constituer une liste de candidats députés, aller leur porter la concurrence lors des législatives prochaines. Nous allons les foutre dehors et choisir d’autres députés »…La messe est dite. Leur objectif est enfin dévoilé…

Le collectif And Samm Jikko utilise la haine contre l’homosexualité pour nourrir son combat politique. Depuis que le Sénégal existe, c’est aujourd’hui que ces « barbus » encagoulés exigent la « criminalisation » de l’homosexualité ? Ou étaient-ils lorsque Macky refusait la dépénalisation de l’homosexualité face au président Américain Barack Obama et premier ministre canadien Justin Trudeau. Ils étaient tous dans l’ombre en attendant l’arrivée de Sonko. Et maintenant, il roule pour un violeur…avec un objectif bien précis qui est loin de l’homosexualité…

La rédaction de xibaaru