Ousmane Sonko doit faire attention à son entourage. Les radars de Xibaaru ont détecté une grosse menace qui plane sur la tête du leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et le Travail (PASTEF). Devenu maire de Ziguinchor, il est désormais à un pas de réaliser son plus grand rêve, devenir Président. Mais un obstacle se dresse devant lui et s’il n’arrive pas à le contourner, il lui fera rater l’essentiel.

S’il y a un opposant qui a réussi à laisser ses marques dans l’arène politique, c’est bien Ousmane Sonko. Il est la tête pensante de l’opposition radicale. Pour beaucoup de jeunes, il est le « Messie » qui peut résoudre tous les problèmes. Abdou Karim Guèye dit « Xrum Xax » fait partie de ses « fanatiques ». Voilà un activiste qui veut voir le leader de PASTEF dans tous les combats. Contrairement à Guy Marius Sagna, Karim Xrum Xax peine à porter un combat tout seul.

Karim Xrum Xax…une « menace » qui plane sur la tête de Sonko

Pour preuve, il voudrait, coute que coute que Sonko soit le porte-étendard de la lutte pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il interpelle le patriote en chef pour qu’il rejoigne le combat qu’est en train de mener « And Sam Jikko Yi ». Une véritable idiotie vu le contexte actuel. Depuis sa création, cette association est accusée de faire de la politique pour le compte de Sonko. Alors demander au député accusé de viol de se lancer publiquement dans ce combat, reviendrait à le condamner.

Cette position de Karim Xrum Xax risque de conforter la thèse des politiciens encagoulés qui sont derrière « And Samm Jikko Yi ». Pire, demander à Sonko d’être l’artisan de la lutte contre l’homosexualité alors qu’il est accusé de viol reviendrait à le condamner sur la place publique. « Charité bien ordonnée commence par soi-même »…Sonko semble l’avoir compris. Lors de la dernière manifestation contre cette pratique contraire à nos valeurs, il s’est fait représenter par un membre de PASTEF.

Mais l’activiste et membre du mouvement « Nittou Deug » travaille pour les adversaires de son mentor sans pour autant s’en rendre compte. Ses attaques contre Ousmane Sonko ne font que discréditer le leader de PASTEF aux yeux du grand public. Si les sénégalais sont au courant que Sonko n’avait pas signé la loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal, c’est grâce à lui. « Ousmane Sonko ne s’est pas engagé comme il se doit dans la lutte pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal et cela me fait mal. Vu son statut, c’est lui-même qui devait proposer cette loi », s’offusquait l’activiste.

Des attaques qui passent mal aux yeux de beaucoup de sympathisants de Sonko. Il faut reconnaître que Karim Xrum Xax a touché une corde sensible. Sonko est le politicien le moins engagé dans les combats sociaux. Mais à l’heure actuelle, le Patriote en chef ne fera jamais l’erreur de suivre la logique de l’activiste. Depuis les événements du mois de mars, il se refait une santé politique. Alors qu’il a réussi à se hisser à tête de la mairie de Ziguinchor il ne prendra pas le risque de suivre un activiste impulsif.

L’engagement de Karim Xrum Xax dans certains combats n’est plus à démontrer. Mais il ne réfléchit pas avant de poser un acte. Lors de la manif du dimanche dernier, il voulait brûler le drapeau LGBT après sa prise de parole, chose qui n’a pas plu à tout le monde. Il a fallu attendre la fin de la rencontre pour qu’il passe à l’acte. Ce manque de maturité fait de lui un compagnon dangereux pour Sonko qui ambitionne de diriger le Sénégal…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru