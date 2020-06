Angleterre : Le nombre d’avortements atteint un niveau record de 210 000

Les avortements en Angleterre et au pays de Galles l’année dernière étaient à leur plus haut niveau depuis l’introduction de la loi de 1967 sur l’avortement.

Sur les 209 519 grossesses interrompues dans les deux pays en 2019, 207 384 concernaient des femmes qui y résidaient, a confirmé hier le ministère de la Santé.

Le nombre total et le nombre de femmes vivant en Angleterre et au Pays de Galles ont atteint leur plus haut niveau depuis l’entrée en vigueur de la loi il y a plus de cinq décennies.

La plupart des 2 135 femmes venues en Angleterre et au Pays de Galles pour avorter venaient d’ Irlande du Nord (47,5%) et de la République d’Irlande (17,6%).

Alors que le taux normalisé selon l’âge n’a augmenté que légèrement pour atteindre 18 pour 1000 contre 17,4 pour 1000 en 2018, le taux de l’an dernier dépasse le plus haut précédent enregistré de 17,9 en 2007.

Les statistiques montrent que, bien qu’il y ait eu une augmentation des taux pour tous les âges de 25 ans et plus, le plus important est chez les femmes âgées de 30 à 34 ans.

Les taux dans ce groupe d’âge sont passés de 15,7 pour 1 000 en 2009 à 20,9 pour 1 000 l’année dernière, ont révélé les données publiées jeudi par le département.

Près des trois quarts (74%) des avortements ont eu lieu dans le secteur indépendant, mais 99% ont été financés par le NHS.

L’an dernier, le taux d’avortement était le plus élevé chez les femmes de 22 ans, contre 21 ans l’année précédente.

Alors que les taux d’avortement pour les moins de 18 ans ont diminué au cours des 10 dernières années, le taux de l’an dernier est resté le même qu’en 2018, à 8,1 pour 1 000.

Plus de la moitié (55%) des femmes ayant subi un avortement l’année dernière avaient déjà eu au moins une grossesse antérieure ayant entraîné une mort, contre 49% en 2009.

Le British Pregnancy Advisory Service (BPAS) a déclaré qu’il croyait que l’incertitude économique et le passage à des familles plus petites pourraient être des facteurs importants de l’augmentation du taux d’avortement.

L’organisme de bienfaisance a appelé à de meilleurs services de contraception pour répondre aux besoins des femmes âgées, en particulier l’accès à la contraception d’urgence et après l’accouchement.

Clare Murphy, directrice des affaires extérieures de BPAS, a déclaré: « Les raisons de cette augmentation seront complexes, mais les femmes et leurs partenaires, face à une grossesse non planifiée, prendront des décisions en fonction des circonstances dans lesquelles elles se trouvent – et de l’instabilité ou de l’incertitude financière peuvent souvent jouer un rôle clé dans ces choix.

« La majorité des femmes qui ont un avortement ont déjà au moins un enfant et au fil des ans, nous avons assisté à une transition vers des familles plus petites, ce qui va également de pair avec l’âge tardif auquel les femmes fondent leur famille en premier lieu. »

Elle a déclaré que même si la contraception à elle seule « n’empêchera jamais le recours à l’avortement », il est possible de faire davantage pour améliorer l’accès à des services de haute qualité, en particulier lorsque les femmes ont récemment accouché.

Kerry Abel, présidente d’Abortion Rights, a déclaré: «Le contexte de ces chiffres est un climat d’austérité continue, des coupes dans les services publics – y compris la contraception et la santé génésique; la limite de deux enfants sur les allocations familiales introduite en 2017 et l’incertitude économique générale. »

Elle a ajouté que depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’organisme de bienfaisance a reçu des rapports anecdotiques « de personnes éprouvant des difficultés à renouveler la contraception », et elle a ajouté que « la confusion du gouvernement concernant les changements apportés aux mesures d’avortement à domicile était inutile ».

Le directeur médical de Marie Stopes UK, Jonathan Lord, a déclaré que les chiffres « soulignent la nécessité cruciale pour les femmes de tous âges d’avoir accès à des services de contraception complets et à des soins d’avortement, depuis le moment où elles deviennent sexuellement actives jusqu’à la ménopause ».

Il a déclaré qu’un manque d’investissement dans les services de contraception a conduit à « un accès difficile et des attentes inacceptables » pour les femmes, et il a ajouté qu’il est essentiel que les services soient financés correctement.

Catherine Robinson, de Right to Life UK, a déclaré que le nombre total d’avortements de l’année dernière était « une tragédie nationale ».

Elle a déclaré: «Nous demandons au gouvernement de proposer de toute urgence de nouvelles restrictions raisonnables et un soutien accru aux femmes ayant des grossesses non planifiées.

« Cela garantirait que nous travaillions ensemble en tant que société pour réduire le nombre tragique d’avortements qui se produisent chaque année. »

La directrice du plaidoyer du groupe Life, Liz Parsons, a déclaré qu’elle était «choquée mais malheureusement pas surprise» de voir l’augmentation.

Elle a ajouté: « À un moment unique de notre histoire où nous consacrons toute notre énergie à sauver des vies, nous ne devons jamais oublier que l’avortement entraîne la perte d’une vie et l’année dernière, près de 210000 bébés à naître ont perdu la vie à cause de l’avortement.

«Avec notre société qui élève la vie d’une main et la retire de l’autre, il est grand temps de réévaluer nos priorités et de mettre plus d’énergie à offrir la vie en affirmant des alternatives positives.