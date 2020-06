Le DG de Senelec récompense un Syndicaliste qui attaque son ministre

Pion essentiel de Pape Mademba Bitèye : Le secrétaire général du SUTELEC Habib Haïdara promu Chef d’Agence principale de SENELEC

Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (SUTELEC) Habib Haïdara ne regrette surtout pas de s’être rangé derrière son directeur général Pape Mademba Bitèye et de l’avoir ainsi aidé pour descendre en flammes le ministre du Pétrole et des Energies Mouhamadou Makhtar Cissé, en se servant du contrat liant SENELEC et AKILEE comme prétexte. Habib Haïdara tout comme son leader syndical Mademba Sock figure parmi les principaux bras armés dont se sert Pape Mademba Bitèye dans sa campagne de dénigrement à l’encontre du ministre du Pétrole et des Energies Mouhamadou Makhtar Cissé.

A travers la note de service n° 24-2020 du 29 mai 2012, Habib Haïdara a été promu par son directeur général Pape Mademba Bitèye qui le nomme Chef d’Agence principale. Récompense ne pouvait être aussi grande pour un homme qui s’est drapé de son manteau syndical pour attaquer le contrat liant la SENELEC à AKILEE en sortant tout un tissu de contrevérités. Sinon, quel mérite doit-il se prévaloir pour obtenir une telle promotion ?

Dans le même temps, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’électricité du Sénégal (SYNTES) Matar Sarr crédité pour l’excellent travail qu’il abat dans l’agence de la SENELEC où il est en service, ne bénéficie curieusement pas de promotion. Parce que tout simplement, Matar Sarr ne s’est guère montré favorable à la remise en cause du contrat entre la SENELEC et AKILEE et n’a pas voulu ainsi se ranger derrière Pape Mademba Bitèye dans le combat crypto personnel mené contre Mouhamadou Makhtar Cissé.

Dans l’histoire du Sénégal, jamais un ministre de la République n’a subi une telle campagne de déstabilisation de la part de quelqu’un pourtant placé sous sa tutelle. Un directeur général qui dans sa campagne acharnée de dénigrement contre son ministre de tutelle, s’en va jusqu’à passer outre les directives du Chef de l’Etat Macky Sall.

La preuve que tout un complot est monté contre Mouhamadou Makhtar Cissé, est la promotion de Habib Haïdara en qualité de Chef d’Agence principale. Selon les informations parvenues à Xibaaru, à travers la même note de direction nommant Habib Haïdara au poste de Chef d’Agence principale, le neveu du secrétaire général de la SENELEC Moussa Dièye en service à l’Agence de Kédougou serait promu au rang de cadre.

La rédaction de Xibaaru