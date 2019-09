Le gouvernement britannique a adopté une nouvelle mesure favorable aux étudiants étrangers. Ces derniers peuvent maintenant les étudiants peuvent rester et travailler en Angleterre après avoir obtenu leur diplôme.

Avec cette nouvelle politique, le nombre d’étudiants pouvant postuler ne sera pas limité et ceux qui possèdent un visa d’étudiant pourront demander le passage à un visa de travailleur qualifié s’ils trouvent un emploi qui répond aux critères requis.

A en croire The Guardian « la mesure va plus loin que le dernier livre blanc du Home Office sur l’immigration, qui proposait de porter la limite de quatre mois à six mois et la limite d’un an pour les titulaires d’un doctorat ».