Annulation du report de la présidentielle : Thierno Alassane Sall jubile

C’est avec une émotion indescriptible que j’ai découvert la décision du Conseil constitutionnel sur notre recours contre la loi de révision honteuse. C’est incontestablement l’une des plus belles victoires enregistrées par le Sénégal depuis fort longtemps.

En Afrique, et dans le Monde, elle résonnera fortement et pour longtemps. Désormais, on citera en exemple le précédent Macky Sall, la riposte du Peuple sénégalais et la jurisprudence du Conseil constitutionnel à chaque fois que dans un pays, des apprentis dictateurs voudront violer la Constitution.

Nous devons cette victoire à la mobilisation de toutes les composantes du peuple sénégalais, qui a clairement montré son attachement à la Constitution.

Macky Sall a semblé oublier que nous sommes une grande Nation, tentant de réduire le peuple à de simples sujets en orchestrant un putsch constitutionnel en plein jour. Mais la lucidité des juges du Conseil constitutionnel, malgré les tentatives de discrédit, a prévalu.

Honte à ces députés complices et à ceux qui sont restés silencieux face à cette forfaiture flagrante. Honte à ceux qui ont joué à nous faire peur afin de faire accepter une compromission habillée des vertus du dialogue et nous faire coucher devant l’inacceptable. Gloire à ceux qui ont combattu cette forfaiture et gloire éternelle pour ceux qui y ont laissé leur vie.

Vive le Sénégal ! Vive la République ! Vive le Peuple souverain !

Thierno Alassane Sall