Ansoumana Dione accuse le ministre de la sante de vouloir reprendre son centre

Kaolack : le Ministre Ibrahima SY envoie à nouveau des gendarmes au Centre Ansoumana DIONE dans le but de reprendre ladite structure, l’ASSAMM prête au combat.

Après leur passage, le mardi 29 octobre 2024 au Centre Ansoumana DIONE, sur instruction du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, les gendarmes de la Brigade de Recherche de Kaolack, sont revenus sur les lieux, ce jeudi 31 octobre 2024 vers 10 heures sur commande du Docteur Ibrahima SY. Qui se ridiculise à travers un combat malsain contre l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). En clair, il s’inscrit dans cette sale dynamique pour reprendre notre Centre et ce sera peine perdue. Qu’il se le tienne pour dit.

C’est dans une atmosphère très cordiale que le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) a totalement fait visiter ledit Centre Ansoumana DIONE aux enquêteurs qui l’ont suivi avec responsabilité et professionnalisme. Rien n’a été laissé en rade et les hommes en bleue ont été même séduits par l’état des lieux de la structure ainsi que ses performances réalisées en si peu de temps. En vérité, le Ministre Ibrahima SY est le seul sénégalais qui ignore que ce Centre appartient à l’ASSAMM. C’est très malheureux !

Que les sénégalais soient déjà informés. D’ailleurs, nous l’avons clairement dit aux enquêteurs. Nous attendons de pieds fermes, le Ministre Ibrahima SY, dans cette tentative de conquête illégale et illégitime dudit Centre qui fait déjà la fierté de tout le peuple sénégalais, vu les nombreux malades mentaux ayant recouvré leur santé. D’ailleurs, pour la première fois, au Sénégal, en Afrique et peut-être même dans le monde, une structure prend gratuitement en charge des malades mentaux. Ibrahima SY devrait avoir honte de s’engager dans une telle bataille inutile.

Kaolack, le 31 octobre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –