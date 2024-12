Ansoumana Dione en colère : « Le nouveau régime est entrain de perdre la raison »

Ansoumana DIONE et les malades mentaux errants : une réussite qui dérange les nouvelles autorités sénégalaises.

Décidément, les toutes nouvelles autorités sénégalaises en veulent véritablement à Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), pour avoir apporté des débuts de solutions assez remarquables au problème de l’errance des malades mentaux dans notre pays. Au lieu de remercier ce citoyen modèle, ayant fait ses preuves, il subit de toutes sortes tracasseries, venant de l’Etat, avec comme seul et unique objectif de confiscation du Centre Ansoumana DIONE, une structure moderne appartenant à l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux. Sont-elles conscientes de leurs actes ?

En fait, le nouveau régime est entrain de perdre la raison, vu les va-et-vient incessants devant ladite structure et des appels téléphoniques très fréquents, dont le dernier a été enregistré ce lundi 09 décembre 2024, venant, a-t-il dit, de Monsieur Saer NDIAYE, Directeur des opérations sociales, du Fonds de Dolidarité Nationale, dépendant du Ministère de la Famille et des Solidarités. Et, pour la énième fois, le Président de l’ASSAMM, Ansoumana DIONE, a constaté à nouveau, une volonté manifeste des nouvelles autorités, à lui tendre un piège, pour atteindre leurs objectifs. Qu’elles se le tiennent tous dit : elles se trompent lourdement car, tout le peuple sénégalais a été témoin de notre mission.

Attention, le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE n’a pas été élu pour que son régime s’en prenne à un honnête citoyen, connu, aimé et respecté au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde, pour ses engagements en faveur des citoyens atteints de maladies mentales et victimes de toxicomanies. D’ailleurs, de telles pratiques n’encouragent pas du tout la jeunesse sénégalaise à entreprendre dans leur pays et poussent ainsi cette frange très importante de notre population vers l’émigration clandestine. Dans un autre sens, je tiens à rassurer notre jeunesse, courageuse et ambitieuse, à ne jamais céder à la pression, le Sénégal étant un Etat de droit et la réussite ne sera jamais un délit.

Le 10 décembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)