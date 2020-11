Ansoumana Dione exige la démission de Macky Sall

Un gouvernement qui ne se soucie guère du calvaire indescriptible des malades mentaux errants, ne sera jamais en mesure d’atténuer les souffrances des populations. Que chaque citoyen sénégalais se le tienne déjà pour dit : le Président Macky SALL est entrain de tromper son peuple, en faisant semblant d’être sensible à ses préoccupations. En vérité, il ne sait faire que de la politique, ignorant totalement les priorités pour lesquelles il a été porté à la Magistrature suprême. De plus en plus, ses compatriotes souffrent de troubles mentaux, sans qu’il ne songe une seule fois, à prendre à bras le corps, cette problématique pouvant déstabiliser notre nation, à tout moment, si l’on y prend garde. Pourquoi le chef de l’Etat Macky SALL ne veut-il pas travailler pour un bon état de santé mentale des sénégalais ? L’homme n’est-il pas le noyeau du développement ? Toutes questions, pour démontrer à suffisance, que le Président de la République n’a aucune ambition pour notre pays, le seul au monde qui refuse la prise en charge de milliers de malades mentaux errants. En clair, ce nouveau gouvernement qu’il vient de mettre en place, a déjà lamentablement échoué. C’est pourquoi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), exige la démission du Président Macky SALL et la tenue d’une élection présidentielle anticipée en 2021, pour éviter à chaos à notre pays.

Rufisque, le 06 novembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)