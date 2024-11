Ansoumana Dione : « Le Dr Ibrahima SY a été induit en erreur par son entourage »

Le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack pour les malades mentaux, est construit sur du béton armé : voici la preuve.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, le Président Macky SALL n’a pas mis à la disposition de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), une quelconque structure étatique. Au contraire, il n’a fait que rétablir la vérité, en corrigeant une très grosse injustice de dix années, infligée de façon arbitraire à cette organisation, reconnue en 2001, sous le numéro 10602 par le Ministère de l’Intérieur pour prendre en charge les malades mentaux errant au Sénégal.

Sur ce document dont la copie est visible, il est clairement écrit : Extrait de délibération de la Commune de Kaolack, n° 15/ck/SG, du 05 mars 2003, portant l’octroi d’un terrain pour construire à l’Assam. L’an 2003 et le jeudi 20 février, Le Conseil Municipal de Kaolack délibère. Article premier : Est autorisé l’affection d’un terrain de 4 hectares, pour la construction des locaux de l’association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (assam). Article 2 : la présente délibération qui prend effet après approbation du représentant de l’Etat, sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. C’est sur ce même terrain que l’ex-Président Abdoulaye WADE avait accepté de nous faire construire, en mai 2004, sur notre demande, ledit Centre que le Président Macky SALL nous a restitué. C’est de çà qu’il s’agit réellement et rien d’autre.

Tout ça, pour dire comment l’actuel Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Ibrahima SY, a été induit en erreur par son entourage qui en veut à Ansoumana DIONE et compagnie, pour avoir réussi à prendre gratuitement en charge, beaucoup malades mentaux errants et ceux issus de familles très démunies. Attention, il va falloir, d’abord, que nous ne soyons plus dans une République ou dans un Etat de droit pour qu’il parvienne à faire quoi que ce soit avec ce Centre ayant fini de faire ses preuves connues de tous. Qui va l’amener à la raison avant qu’il ne soit tard ?

Kaolack, le 05 novembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)