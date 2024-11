Législatives 2024 : Pape Modou Cissé (Senegaal Kese) étale ses ambitions

Dans un contexte où la diaspora sénégalaise joue un rôle crucial dans le développement économique du Sénégal, Pape Modou Cissé se présente comme un candidat engagé aux élections législatives du 17 novembre 2024 pour la circonscription de l’Europe de l’Ouest. Sous la bannière de la coalition SENEGAAL KESÉ de Thierno Alassane Sall, il entend capitaliser sur son expertise en droit public et son expérience au Conseil d’État belge pour porter la voix de la diaspora sénégalaise au sein de l’Assemblée nationale. Dans un entretien, il détaille un programme axé sur la défense des droits des Sénégalais de l’extérieur et la mise en place d’une gouvernance plus inclusive.

M. Cissé ne manque pas de souligner l’importance de son parcours en droit public dans l’élaboration de son projet. « Mon expérience au sein du Conseil d’État belge m’a permis de comprendre en profondeur les procédures administratives et les enjeux juridiques auxquels notre diaspora fait face », déclare-t-il. Avant de mettre en avant sa volonté de lever les barrières qui entravent l’accès aux droits fondamentaux des Sénégalais vivant à l’étranger, notamment en matière de litiges administratifs. Son engagement au sein de la Coordination des étudiants sénégalais de Belgique a également nourri sa réflexion sur des dispositifs d’assistance juridique à mettre en place au niveau parlementaire.

Conscient des défis logistiques auxquels font face les Sénégalais à l’étranger, Pape Modou Cissé propose des réformes ambitieuses. Il envisage notamment la digitalisation des services consulaires pour faciliter l’accès à des documents administratifs essentiels. « De nombreux compatriotes rencontrent des difficultés pour accéder aux services consulaires en raison de leur éloignement géographique. Une plateforme numérique centralisée serait un atout majeur pour réduire les déplacements et fluidifier les démarches administratives », précise-t-il.

Un autre axe de son programme est la création d’un Fonds de soutien et d’innovation de la diaspora (FSID), destiné à structurer les envois de fonds vers le Sénégal. « La diaspora est un acteur clé dans les transferts financiers, mais ces ressources sont souvent mal exploitées. Ce fonds, alimenté par des contributions publiques et privées, serait un levier pour soutenir des projets économiques dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture et les énergies renouvelables », indique-t-il.

Pour pallier l’absence de couverture retraite pour de nombreux Sénégalais travaillant à l’étranger, Mr. Cissé propose l’instauration d’un régime de retraite volontaire, géré par l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES). « Ce dispositif permettra à nos compatriotes de cotiser et de bénéficier d’une pension même en cas de retour au pays, contribuant ainsi à leur sécurité sociale », souligne-t-il.

Pour contrer le sentiment d’éloignement qui peut exister entre la diaspora et les Sénégalais vivant au pays, Cissé suggère la création d’un organe consultatif rattaché au Ministère des Affaires étrangères. « Il est impératif d’impliquer la diaspora dans les discussions nationales sur le développement et l’éducation. Des représentants élus par région pourraient assurer un dialogue constructif avec le gouvernement », affirme-t-il.

Enfin, Pape Modou Cissé prévoit la mise en place d’un réseau de soutien pour les primo-arrivants, inspiré des initiatives belges. Ce réseau offrirait des conseils juridiques, des ateliers d’intégration linguistique et un soutien psychologique. « L’objectif est d’accompagner nos compatriotes dès leur arrivée et de favoriser leur épanouissement, tant personnel que professionnel », conclut-il.

À travers ces propositions, Pape Modou Cissé ambitionne de bâtir une diaspora forte, solidaire et intégrée dans le développement du Sénégal. Son projet, inscrit dans le cadre de la coalition SENEGAAL KESÉ, appelle à une mobilisation massive des Sénégalais d’Europe de l’Ouest pour faire entendre leur voix à l’Assemblée nationale. Le 17 novembre prochain, il espère transformer cette ambition en réalité électorale.