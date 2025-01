Ansoumana Dione : « Le peuple sénégalais souffre énormément… »

Chômage, licenciement, pauvreté, manque d’espoir, violence, criminalité, suicide, divorce : le Sénégal de 2025 (Par Ansoumana DIONE)

La lutte contre le chômage a été le principal sujet sur lequel les tenants actuels du pouvoir s’étaient appesantis pour accéder à la Magistrature suprême. Non seulement qu’ils ne soient pas encore capables de faire face à cette équation, les nouvelles autorités se distinguent plutôt par des séries de licenciements partout à travers le pays, au détriment de milliers de familles. Déjà, les sénégalais ne savaient plus à quel saint se vouer, vu les nombreuses difficultés auxquelles ils demeurent et restent confrontés. Aujourd’hui, les citoyens sont totalement gagnés par une pauvreté grandissante, ajoutée à cela un manque d’espoir qui, si l’on y prend garde risque de déstabiliser notre pays.

Conséquences de cette situation très catastrophique, la société sénégalaise est plongée dans des violences très dangereuses. Dernièrement, une victime a été enregistrée dans un conflit opposant agriculteurs et éleveurs, ce qui aggrave les risques de tensions sociales et économiques. De plus en plus, la criminalité gagne du terrain dans notre pays, avec des cas de meurtres et autres assassinats qui continuent d’endeuiller quotidiennement notre nation. Le peuple sénégalais souffre énormément depuis quelques temps et paradoxalement aucune voie n’est tracée pour des solutions de sortie de crise. Où va notre Sénégal avec cette insécurité préoccupante pour les pauvres citoyens ?

Le Sénégal de 2025 sera marqué par de nombreux cas de divorces dans les couples, de suicides particulièrement, le manque de psychologues ou de psychiatres, ayant atteint des proportions vraiment inquiétantes. Ainsi, pour éviter que notre pays ne sombre dans une catastrophe pouvant bloquer le fonctionnement de l’Etat, aux conséquences incalculables, les nouvelles autorités ont surtout intérêt à mettre l’accent sur les priorités nationales, pour essayer d’y trouver des solutions adéquates, avec l’ensemble des forces vives. Attention, avec ce rythme actuel, nous allons inévitablement vers un chaos indescriptible, l’être humain ne pouvant pas accepter certaines conditions d’existence.

Le 14 janvier 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)