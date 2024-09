Ansoumana DIONE : « le Sénégal doit sa stabilité à la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (SAWS). »

La célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (SAWS), est prévue le dimanche 15 septembre 2024 sur toute l’étendue du territoire national. Si le Sénégal connaît une stabilité depuis des siècles, cela est dû notamment à cet événement unique et exceptionnel qui se tient, chaque année, au 12e jour de ce mois béni dit « Rabi’ al-awwal ». De Tivaoune à Kaolack, en passant par Ndiassane, Thiès et Yoff, pour ne citer que ces quelques cités religieuses, les fidèles ne cessent de se mobiliser pour glorier la venue au monde, de la meilleure des créatures du Seigneur, Dieu, Le Tout Puissant Miséricordieux. Mouhamed (SAWS) a été le sauveur de l’humanité et ses enseignements constituent la solution aux problèmes actuels pour toutes les nations.

Que les personnes qui cherchent à diaboliser, en vain, cet événement religieux, assez particulier, se le tiennent bien pour dit. Jamais, le Sénégal n’arrêtera de célébrer la nuit du deuxième jour marquant la naissance du Prophète de l’Islam, Mouhamed (SAWS). Depuis plusieurs décennies, moi, Ansoumana DIONE, grand défenseur des droits des malades mentaux, c’est à Saint-Louis et plus précisément au quartier Goxu Mbathie, que je célèbre cet événement majeur et inégalable, auprès de notre Guide, Ghoulamou Rassoul, Chambellan du Prophète Mouhamed (SAWS). Disons-le, de façon claire et nette, c’est avec un immense plaisir que ses disciplines se retrouvent, à chaque année, avec leurs forces pour célébrer cette nuit de la délivrance.

Le 04 septembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)