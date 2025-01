Ansoumana Dione : « le Sénégal est assis sur une bombe sociale »

Hausse des prix des denrées, hausse du chômage : le Sénégal est assis sur une bombe sociale, selon Ansoumana DIONE

La hausse des prix denrées de première nécessité et celle du chômage auront de lourdes conséquences sur la santé mentale des sénégalais qui se trouve déjà dans un état de dégradation extrêmement si avancée. En vérité, la peur, la déception, la tristesse, l’anxiété, la colère et le stress vont connaître une augmentation fulgurante chez les citoyens. En clair, nous allons inévitablement vers une hausse des troubles mentaux au Sénégal, avec des répercussions au sein des couples, notamment chez les jeunes. Les cas de divorces, de violences meurtrières ne seront pas en reste.

Comme nous l’avions dit, cette année 2025 sera vraiment mouvementée, si l’on y prend garde. Car, cette jeunesse à qui les nouvelles autorités avaient promis un mieux-être, ce qui a été à l’origine de la sanction négative du régime précédent. Jusqu’ici, aucune solution n’a été trouvée à ce problème de l’emploi des jeunes. Au contraire, c’est des pertes d’emplois qui sont enregistrés partout à travers le pays et cette grave situation mérite une attention toute particulière de la part des décideurs. Le Sénégal est assis sur une grosse bombe sociale, à désamorcer à tout prix.

Malheureusement, ceux-là qui sont censés apporter des solutions à tous ces problèmes, sont plutôt préoccupés par d’autres sujets, loin des préoccupations des citoyens. Et, cela ne fait que creuser l’écart entre les gouvernants et les citoyens et accélérer les contestations comme c’est le cas avec certaines franges de la population. Gouverner un pays, c’est surtout susciter l’espoir au sein notamment de la jeunesse et paradoxalement c’est le contraire que nous voyons en ce moment. Maintenant, il appartient à l’Etat du Sénégal de réagir en conséquence, avant qu’il ne soit tard.

Le 08 janvier 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)