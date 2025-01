Birahim Camara à Macron : « la France ne peut plus berner la jeunesse africaine »

Lettre à Monsieur Emmanuel Macron

Président de la République Française.

Monsieur le Président,

Depuis le début de votre second, vous faites , en ce qui concerne l’Afrique francophone, beaucoup d’impairs dans votre communication paternaliste et néocolonialiste au détriment des intérêts des français qui résident dans ces quatorze pays .

Votre approche de l’histoire des relations entre la France et ces pays ravive le sentiment anti français chez les jeunes générations africaines au Bénin , au Mali, au Niger , en RDC , en Guinée et commence à irriter les ivoiriens et les senegalais connus pour leur attachement aux valeurs humaines , démocratiques et républicaines .

La France n’est pas en Afrique pour les beaux yeux des africains mais pour défendre ses intérêts économiques et stratégiques.

Ce , depuis la nuit des temps.

Retenez Monsieur le Président que la France ne peut plus berner la jeunesse africaine jalouse de son identité, de son histoire et surtout de ses intérêts.

Ce ne sera donc pas avec votre condescendance vous ferez face au souverainisme naissant en Afrique.

Vous savez parfaitement ce qu’ont fait en Afrique, Laurentie , Beaupré Marichou , Faidherbe, Lyautey, Focart et Dinard .

Au nom de qui et de quoi ?

Bien sûr de la France et de ses intérêts .

Retenez également Monsieur le Président que les politiques scélérates et draconiennes appliquées aux immigrés originaires de l’ancien pré carré français sont très mal ressenties par les jeunes africains qui ont leur propre lecture de la dette coloniale , des » accords » de sécurité et de la main mise de la France sur l’or malien, le pétrole congolais, l’uranium nigérien, le diamant centrafricain et le bois gabonais.

Enfin Monsieur le Président, retenez que les jeunes africains, pleinement et totalement dans l’histoire , n’exigent que le devoir de mémoire de cette France oublieuse des nuits sombres des deux grandes guerres au terme desquelles , ils appellent toujours un dieu impossible pour faire le deuil de leurs grands parents et parents inhumés dans les fosses communes et anonymes partout en France.

En entendant et en écoutant leurs cris , vous contribuerez à la consolidation des liens séculaires entre les jeunes d’Afrique et de France car » l’ère des destins singuliers « , selon l’auteur de l’Aventure ambiguë , appartient au passé.

Ce faisant vous resterez sur les langues de la postérité .

Birahim Camara

Président de l’Association des Français du Sénégal