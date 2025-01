Sala Dior Mbaye (Pastef) appelle à la consolidation du nouveau régime

PAR DEVOIR ET POUR LA CONSOLIDATION DU REGIME

La victoire écrasante du Parti PASTEF aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 et les actes concrets de redressement posés par les nouvelles autorités ont traumatisé les acteurs du système qui se débattent et tentent à tout prix de manipuler l’opinion publique sénégalaise, africaine et mondiale.

Les débats puérils sur les récentes nominations et sur la décision des Nations Unies de retirer le Sénégal de la liste des pays les moins avancés en sont des preuves éloquentes. Des personnes se réclamant patriotes et d’autres mal intentionnées se sont levées pour contester les décisions, ont proféré même des insanités et des menaces envers les institutions.

De tels comportements doivent cesser. Le Sénégal n’a nullement besoin de cela. L’heure est plutôt au travail et à la mobilisation pour un Sénégal juste souverain et prospère dans une Afrique unie, réconciliée et ancrée dans les valeurs de Jom, de NGor et de Kersa. Le patriotisme, c’est d’abord l’amour de la Patrie, qui implique le don de soi pour la patrie. La patrie doit être placée au-dessus de toute convenance personnelle. Cet amour de la patrie passe par le respect des institutions et de la chose publique, la Res Publica qui sont les fondements même de la République. Le patriote doit être un vrai citoyen, un républicain.

Les véritables débats qui vaillent d’être menés, sont :

-Comment éplucher et faire approprier la Déclaration de Politique Générale de haute facture prononcée par Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée Nationale et le très pertinent Message à la nation de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye Président de la République du Sénégal ;

-Comment vulgariser et rendre plus accessibles aux populations des contrées les plus reculées du Sénégal, le référentiel de politiques publiques énoncé dans l’Agenda de Transformation systémique du Sénégal à l’horizon 2050.

Les rampes du développement sont lancées. Le Sénégal est en bonne voie et se trouve entre de très bonnes mains.

De fortes mesures ont été annoncées pour libérer le Sénégal du joug colonial, consacrer la souveraineté et booster le développement. Il faut noter entre autres que :

-La renégociation de tous les contrats pétroliers, gaziers et autres ressources naturelles pour faire valoir l’intérêt supérieur de la nation sénégalaise est en cours.

-La reddition des comptes avec l’installation de la Haute Cour de Justice, les réformes envisagées dans le secteur de la justice, des institutions et des corps de contrôle, seront bientôt une réalité.

-La libération totale du territoire sénégalais avec la fermeture imminente de toutes les bases militaires étrangères mérite d’être saluée et défendue par tous les patriotes.

Toutefois, il ne faut pas se tromper. Tous ces bouleversements pour l’édification d’un nouveau Sénégal et d’une Afrique nouvelle, souverains et maîtres de leur destin, ne seront pas une promenade de santé. Il existe toujours des îlots de résistance de la part des acteurs du système qui faut-il le rappeler, se sont fortement enracinés dans l’administration publique depuis les indépendances. Pire, ils se sont constitués en forces occultes avec l’appui des impérialistes néocoloniaux.

Les déboulonner et les mettre hors d’état de nuire ne sera pas chose aisée. C’est certainement ce qui explique toute cette agitation, cette intoxication, cette désinformation et ces manœuvres pour semer le doute dans l’esprit des patriotes et des citoyens honnêtes.

Le peuple debout doit demeurer VIGILENT et se constituer en BOUCLIER pour parer à toutes les éventualités de déstabilisations et de manipulations.

Le peuple sénégalais a brillamment manifesté Sa CONFIANCE au tandem Diomaye/Sonko par deux fois en 2024. Il a élu de fort belle manière Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE Président de la République du Sénégal, et a donné au Président du PASTEF, le Premier Ministre Ousmane SONKO, une majorité écrasante de cent trente (130) députés sur les cent soixante-cinq (165) que compte l’Assemblée Nationale. Tout ceci pour valider définitivement son adhésion totale au PROJET de construction d’un Sénégal Juste, Souverain et Prospère.

En retour, les nouvelles autorités ont montré la voie. Elles se sont résolument engagées à gouverner avec rigueur, transparence et dévotion pour réussir une transformation systémique du Sénégal dans la droiture, la vérité, la probité et l’exemplarité.

De Grands Programmes de développement sont inscrits dans le Plan d’Action Prioritaire quinquennal 2025/2029. Il s’agit entre autres :

– Le projet des Grands Transferts d’Eau (GTE) avec les autoroutes de l’eau pour irriguer tout le territoire national et régler définitivement le problème d’accès à l’eau potable avec son impact économique sur le développement territorial et l’employabilité des jeunes ;

-Les actions concrètes menées pour booster l’Agriculture, l’Elevage, la Pêche et les subventions substantielles accordées à ces secteurs pour réaliser dans le court terme la Souveraineté alimentaire ;

-Le projet de réalisation des gazoducs pour transférer le gaz naturel des gisements vers les centrales électriques et les industries dans le but de renforcer la souveraineté énergétique et réduire le coût de l’électricité au Sénégal en vue de rendre le secteur privé et industriel plus compétitif.

Le peuple debout doit se mobiliser derrière le Jub, le Jubel et le Jubanti pour accompagner le Gouvernement dans ce vaste chantier de reconstruction d’un Sénégal nouveau.

Consolider le Pouvoir, faire ENTIEREMENT CONFINANCE aux autorités pour tout acte de gouvernance et de gestion est un devoir pour chaque patriote, militant, sympathisant et allié de PASTEF. Ce combat pour la souveraineté effective du Sénégal et de l’Afrique doit être un défi à relever. Chaque sénégalais, chaque africain se doit de l’approprier et œuvrer pour sa réalisation.

Oser lutter, Oser vaincre !

La lutte continue !

Sala Dior MBAYE

Président du Mouvement du Front Populaire Authentique

Signataire de la Charte Diomaye Président

Membre de la Coalition PASTEF