Ansoumana Dione : «Le Sénégal va vers une instabilité politique»

Le Sénégal va vers une instabilité politique, prévient Ansoumana DIONE

Que l’on se le tienne tous pour dit : une grosse instabilité politique risque de s’abattre sur le Sénégal, vu la situation que traverse présentement notre pays, due notamment à plusieurs facteurs. En fait, ni la classe politique, pouvoir et opposition confondus, ni les acteurs de notre société ne s’entendent sur les questions essentielles, préoccupant véritablement les populations. Rares sont les sujets sur lesquels il existe des consensus, indispensables surtout au développement d’une nation. Actuellement, le peuple sénégalais est divisé à tel point que nous risquons tous de vivre des lendemains sombres, si l’on y prend garde.

De plus en plus, l’insécurité et la criminalité prennent une ampleur très inquiétante, ajoutées à cela, le sempiternel problème de l’émigration clandestine et ces inondations qui hantent le sommeil des populations, dans les localité comme Touba et Kaolack. Les citoyens sont fatigués et rien ne les intéresse si ce n’est que les remèdes jusqu’ici attendus pour pouvoir surmonter ces problèmes auxquels ils sont confrontés. Paradoxalement, entre les différents acteurs, les priorités semblent ne pas être les mêmes, vu les démarches encore entreprises de part et d’autre. Dans ces conditions, pouvons-nous aspirer au développement ?

Pendant qu’il est encore temps, nous devons nous arrêter pour discuter de façon responsable, pour préserver la paix et la stabilité du pays. Dans ce contexte assez particulier, seul le dialogue ou la concertation pourra nous sauver de cette instabilité tant redoutée. La politique a entièrement pris le dessus sur l’ensemble des urgences nationales et cette triste réalité peut engendrer des mécontentements au sein de la population. Nous avons comme l’impression que le Sénégal appartient aux hommes politiques et non à leurs concitoyens pour lesquels ils doivraient travailler. Notre pays ne mérite pas cette situation que nous vivons.

Le 22 septembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)