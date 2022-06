Ansoumana Dione : « Macky Sall a insulté les sénégalais »

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Audience à Paris : « Macky SALL a insulté les sénégalais. » (Ansoumana DIONE)

En recevant à Paris un insulteur public, le chef de l’Etat Macky SALL vient de prouver à la face du monde, qu’il méprise ses compatriotes. Oui, c’est moi, Ansoumana DIONE, qui le dit, très clairement à quiconque voudrait l’entendre. C’est pourquoi, nous exigeons, ici, sa démission et sans aucune condition. En réalité, l’actuel Président de la République est devenu un danger pour le Sénégal, avec sa volonté manifeste de promouvoir la médiocrité, l’insolence et autres.

Combien de sénégalais, connus pour leur honnêteté et leur détermination à contribuer au développement économique et social de leur pays, sont arbitrairement privés d’audience au Palais de la République, depuis l’arrivée du Président Macky SALL au pouvoir, en 2012 ? Justement, une telle attitude, inhumaine, contribue à tuer la citoyenneté et le patriotisme, notamment chez les jeunes, avenirs de notre nation. C’est inadmissible, cette histoire de Paris.

Le Président Macky SALL a insulté les sénégalais et il appartient à chaque citoyen de laver, lui-même, cet affront qu’il a infligé à tout un peuple. Qu’il se le tienne pour dit. Son règne est terminé. Aucune nation, libre et démocratique, ne peut supporter une telle grosse injustice, provenant de la plus haute institution du pays. Attention, nous ne méritons pas un chef d’Etat qui fait la promotion de ces contre-valeurs, ce qui participe à la recrudescence de la violence.

Rufisque, le 14 juin 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)