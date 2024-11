Ansoumana Dione préconise une réunion sur la gestion de la Santé Mentale au Sénégal

S’il y a un domaine qui entrave le développement de notre pays, c’est bien la santé mentale. Jusqu’ici, elle est sous le contrôle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à travers le Professeur Jean Augustin TINE, psychiatre qui ne comprend rien de ce qui concerne le développement de cet élément si essentiel et indissociable de la Santé. Normalement, la célébration de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, le 10 octobre dernier, devrait servir de cadre pour discuter de ce sujet. Malheureusement, tout le monde a vu la très mauvaise démarche des nouvelles autorités sanitaires par rapport à cette grande occasion de plaidoyer et de sensibilisation.

Vu toute la gravité et l’ampleur du problème des malades mentaux au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO sont appelés à prendre toutes leurs responsabilités en retirant, avant qu’il ne soit trop tard, la gestion de la Santé Mentale des mains des universitaires. Et, il faudra intégrer les soins de santé mentale dans le système sanitaire, en dotant les hôpitaux régionaux de services psychiatriques. Pourquoi, après la célébration de la toute dernière Journée Mondiale de la Santé Mentale, personne n’a entendu les participants à cette rencontre au Conseil Départemental de Kaolack sur des solutions attendues par la population sénégalaise ?

Toutefois, nous avons bien espoir avec la tenue prochaine d’un Conseil interministériel sur notre secteur de la Santé et l’Action Sociale qui sera présidé par le Premier Ministre. Si l’on y prend garde, les maladies mentales vont prendre d’autres proportions très inquiétantes au Sénégal. Déjà, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) est entrain d’apporter des solutions adéquates à l’errance des malades mentaux et les villes de Kaolack, Diourbel, Dakar, entre autres en sont les premiers bénéficiaires. Aucun pays ne pourra accéder à l’émergence avec une population constituée de citoyens victimes de maladies mentales et autres toxicomanies.

Le 26 novembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)