Pape Kane interpelle le président Diomaye sur l’exil de Karim Wade

N’est-il pas temps de revoir le sens de la reconnaissance de Diomaye Faye, ainsi que sa prétendue altitude politique ?

Dans notre paysage politique actuel, il est essentiel de s’interroger sur les engagements et les actes de présumés leaders qui « représentent » le peuple.

Diomaye Faye, candidat devenu président de la République, est au cœur de cette réflexion.

Son accession à la magistrature suprême a été largement soutenue par des figures et des partis qui ont fortement cru en sa bonne foi et à son sens de la redevabilité politique.

Cependant, une fois au pouvoir, son silence sur des questions cruciales, telles que la révision du procès et l’abrogation de l’exil de Karim Wade, soulève des questions sur sa gratitude envers ceux qui l’ont soutenu.

Le statut quo envers Karim Wade, dont le retour au Sénégal est guetté par de nombreux Sénégalais, est symptomatique de cette indécence politique.

Et le fait que Diomaye Faye ne se prononce point sur cette question, alors qu’il a bénéficié de son soutien et de tous ceux qui militent pour la justice et l’équité, est comme un manque de reconnaissance.

Cela soulève de sérieux doutes sur sa capacité à défendre les intérêts de tous les citoyens, en particulier ceux de Karim Wade, arbitrairement maintenu éloigné de son propre pays.

De plus, la prétendue hauteur politique de Diomaye Faye mérite également d’être examinée de près, pour savoir à quoi sert sa démission de Pastef, supposée lui permettre de se concentrer sur TOUS les sénégalais ?

Or en félicitant le parti Pastef quant à l’obtention de la majorité parlementaire, il semble renforcer Ousmane Sonko et snober les autres partis qui ont également joué un rôle dans ces élections.

Cette attitude est clairement un favoritisme qui remet en question son engagement à être un président pour tous.

Alors qu’il nous avait fait miroiter une neutralité présidentielle, qui paraissait essentielle à nos yeux pour garantir une démocratie saine ; son discours devait être authentique et non sélectif.

Il est donc crucial de réfléchir à ces dynamiques et à leurs impacts sur l’avenir politique du Sénégal. Les citoyens doivent exiger des leaders qu’ils soient transparents et fidèles à leurs engagements.

L’ingratitude et la partialité peuvent miner la confiance du public et compromettre la cohésion sociale.

Par ce qu’en fin de compte, un véritable leader doit être capable de rassembler et de défendre les intérêts de tous, sans clientélisme ni amnésie politicienne.

Cette réflexion nous rappelle l’importance de rester vigilants et critiques envers nos gouvernants, afin de garantir que la démocratie et la justice prévalent dans notre société.

Le silence sur la révision du procès de Karim Wade et sur l’abrogation des mesures coercitives, qu’on laisse planer sur sa tête, ressemble à une déviance politique, surtout si l’on considère ce qui a été déployé pour bénéficier du soutien du camp de Karim Wade.

Et si Diomaye ne prend aucune mesure pour la situation de ce dernier, rien ne peut empêcher les gens de penser à une trahison politique.

Et cela voudrait signifier que les derniers actes posés, à savoir la démission du parti pastef, les discours d’inclusion et même le fait d’avoir snobé la coalition Diomaye Président (qui ne nous concerne pas) ; n’étaient en réalité qu’une sournoise manœuvre politicienne, visant à contourner Karim Wade afin de mieux tirer profit de son Exil et pour favoriser son propre camp politique au pouvoir.

Pape Kane

PDS Belgique