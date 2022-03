Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

« Jokko ak Macky », n’est rien d’autre grosse qu’une folie gouvernementale dont souffre l’actuel chef de l’Etat. Depuis 2012, il gouverne le pays et il n’a jamais voulu écouter les complaintes de ses compatriotes. N’avait-il pas fait le tour du Sénégal, pour s’enquérir des préoccupations des citoyens ? Pourquoi ferme-t-il les portes du Palais de la République aux acteurs de développement et autres forces vives de la nation ? Combien de fois, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), a sollicité, en vain, une audience avec le Président Macky SALL, pour discuter du problème des malades mentaux errants ?

Que le Président Macky SALL se le tienne pour dit. Il n’a aucun droit de gouverner le peuple par le mépris. Depuis son accession à la Magistrature suprême, il s’est engagé dans une guerre permanente contre les intérêts des populations. Comment peut-on croire en quelqu’un, incapable de choisir un Premier Ministre et mettre en place un gouvernement, apte à répondre aux attentes des sénégalais ? A vrai dire, le Président Macky SALL devrait démissionner, au lieu de vouloir continuer à tromper son peuple qui en a assez avec ses nombreuses promesses non tenues. Attention, « Jokko ak Macky » n’est pas une innovation et nous tenons à faire cette précision. Ce n’est qu’une folie.

Rufisque, le 10 mars 2022,

