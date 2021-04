Ansoumana Dione : « Qui pour sauver le Président Macky SALL ? »

Si Senghor, Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE ont pu gouverner le Sénégal et sortir par la grande porte, le Président Macky SALL, lui, est entrain de se creuser un trou dans lequel il risque de s’engouffrer. Après les manifestations meurtrières, relatives à l’affaire dite Ousmane SONKO et Adji SARR, le chef de l’Etat Macky SALL a pris l’engagement d’apporter des réponses correctes aux préoccupations de la jeunesse.

Au lieu de travailler pour respecter ses engagements, le Président Macky SALL mobilise ses forces pour organiser des meetings, à travers le pays. A ce rythme, il est entrain de provoquer davantage la colère des populations, surtout avec ce mois de ramadan qui va se tenir dans un contexte extrêmement difficile. Il l’ignore peut-être. Mais, un Président de la République n’oppose pas sa force de frappe au peuple qui l’a élu.

Ainsi, le Sénégal va vers un grand soulèvement populaire, avec comme seul perdant : le chef de l’Etat. Alors, qui pour sauver le Président Macky SALL d’une telle catastrophe ? Aujourd’hui, il ferait mieux de s’attaquer aux vrais problèmes des citoyens, plutôt que de vouloir les inviter à une guerre dont il est sûr de ne pouvoir jamais remporter, à moins qu’il soit gagné par cette folie engendrée par le pouvoir.

Rufisque, le 02 avril 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)