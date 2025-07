Le FRAPP répond à Sonko : « Nous ne vivons que de nos cotisations »

FRAPP : AU DELÀ DU FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, REPENSER LE MODÈLE PARTICIPATION CITOYENNE

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé vouloir interdire les financements étrangers à la société civile. Le FRAPP, organisation populaire et révolutionnaire, ne vit que des cotisations de ses membres, est très à l’aise dans ce débat. Nous n’attendons ni projets, ni subventions, ni faveurs.

Mais il faut le dire clairement : le vrai sujet, ce n’est pas juste l’argent. Le vrai sujet, c’est la place de la société civile dans notre démocratie. Parce qu’un peuple digne ne peut avancer sans vigie citoyenne, sans voix libres, sans structures qui portent ses colères, ses espoirs et ses exigences.

La société civile ne doit pas être réduite à des ONG qui quémandent des financements ou qui exécutent des projets conçus ailleurs. Elle est, quand elle est enracinée dans le peuple, un outil de lutte, d’organisation, de conscientisation. Une société civile forte et souveraine permet de créer un cadre permanent de dialogue entre les citoyens et les gouvernants. Elle permet d’élever le niveau du débat public et renverser le rapport de force entre les élus et le peuple.

Le Dialogue national de 2025, présenté comme une grande opportunité de refondation démocratique était le moment de repenser la participation citoyenne. Malheureusement, on a parlé des partis politiques pour les organiser, on a oublié la société civile. Ce n’est pas à l’Etat de définir les bonnes et mauvaises organisations suivant le contexte, il faut un cadre normatif qui clarifie l’espace et renforce la participation citoyenne.

Si l’État veut vraiment renforcer la souveraineté, qu’il instaure ce cadre qui générera une société civile populaire, indépendante des bailleurs comme du pouvoir, capable de dire non, capable de proposer, capable de faire reculer les injustices. Nous ne voulons pas d’une société civile domestiquée, sous perfusion, qui parle bas et marche droit. Nous voulons une société civile ancrée dans le peuple, libre de ses mots, libre de ses colères, libre de ses alliances.

La révolution citoyenne que nous portons ne se fera ni avec des ONG tièdes, ni contre des organisations sincères. Elle se fera avec une société civile debout, enracinée, organisée et prête à se battre.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) du FRAPP