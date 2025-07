Me Ciré Clédor Ly : «Aucune révolution ne peut réussir si…»

L’avocat Ciré Clédor Ly, connu pour son engagement dans les combats pour la justice et la souveraineté nationale, tire la sonnette d’alarme dans un texte puissant intitulé “Devoir de convergence”. Il y met en garde contre les risques de dérive et d’immobilisme qui menacent, selon lui, les fondements de la révolution sénégalaise post-24 mars 2024.

Dans cette tribune, il rappelle que le peuple sénégalais a payé un lourd tribut dans sa quête de liberté : « Le peuple sénégalais a traversé des épreuves difficiles, offrant sueur et sang, et sacrifiant sa jeunesse. . Ce sacrifice visait l’avènement d’un nouveau modèle de gouvernance basé sur « la souveraineté, la responsabilité, la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, ainsi que de justice sociale et d’épanouissement économique ».

Mais pour l’avocat, cette révolution, bien qu’amorcée par les urnes, risque d’être récupérée si des changements structurels profonds ne sont pas opérés : « Aucune révolution ne peut réussir si l’ancien régime n’est pas détruit et ses vestiges nettoyés ». Il critique vigoureusement le maintien de certaines figures clés de l’ancien régime dans les rouages de l’État, affirmant que « des individus qui, par leurs postures passées, avaient tout mis en œuvre pour écraser le mouvement révolutionnaire, ont pu conserver ou se sont vu attribuer des postes stratégiques ».

Ciré Clédor Ly appelle également à une vigilance accrue face à des menaces internes et externes : « Il est impératif de débusquer et d’anéantir tous les lobbys qui se sont réinstallés » et de s’assurer que « les services de renseignement traquent les profils internes et externes impliqués ».

Sur le plan judiciaire, l’avocat se montre critique face à une justice qu’il juge trop passive : « Des individus, présumés coupables de haute trahison ou de crimes contre l’humanité, tardent à rendre compte devant la nation ». Il redoute que « les procédures engagées soient entachées de vices », ouvrant la voie à l’impunité et même à des contre-attaques juridiques de la part des anciens dignitaires.

Il évoque également la manipulation de certains principes humanitaires par des « réseaux d’influence défendant des intérêts occultes », dissimulés derrière des organisations dites de la société civile.

Face à ces menaces, il insiste sur la nécessité d’un front uni derrière le tandem présidentiel actuel : « Le tandem Sonko-Diomaye est une nécessité, une exigence et un devoir impérieux ». Pour lui, « ce qui unit le tandem est plus fort que ce que l’esprit peut imaginer », et seul un soutien massif et vigilant du peuple permettra de « préserver et consolider les acquis » de la révolution.

Ciré Clédor Ly conclut par un appel solennel à l’unité : « Le peuple sénégalais et tous ceux qui portent l’espoir d’un renouveau panafricain sont solennellement appelés à s’unir » pour réaliser « le grand dessein de transformation historique qui s’ouvre à notre nation ».