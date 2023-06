Ansoumana Dione : « Toute personne aspirant à gouverner ce pays, doit… »

Paix et présidentielle de 2024 ! (Par Ansoumana DIONE)

Aucun développement ne peut se faire sans la paix. Dans ce contexte très particulier de découvertes pétrolières et gazières, tout leader, quelque bord qu’il puisse être, devra surtout œuvrer pour le renforcement de notre stabilité et de notre cohésion sociale. La violence n’a point de place, surtout en politique où les débats d’idées sont plus utiles que les rapports de forces. En ce 21e siècle, marqué par l’avancée des nouvelles technologies de l’information et de la communication, tous les intellectuels sont appelés à mieux travailler pour la préservation de notre démocratie.

Le Sénégal a toujours été une vitrine en Afrique, en termes de transmission démocratique du pouvoir. A huit mois de l’élection présidentielle, fixée au 25 février 2024, tous les acteurs politiques doivent éviter les mauvaises pratiques, pouvant faire basculer notre pays dans des violences très souvent mortelles, aux conséquences indescriptibles. La paix n’a pas de prix. Pourquoi vouloir imposer un chaos auquel personne ne pourra échapper, le Sénégal étant une nation unique et indivisible. Toute personne aspirant à gouverner ce pays, doit privilégier le discours pacifique.

Également, la Justice doit exercer en toute indépendance. Et, les pouvoirs publics ont surtout intérêt à promouvoir le renforcement de la presse, ce maillon important de notre démocratie. De plus en plus, le citoyen sénégalais devient méconnaissable, avec de nouveaux caractères si violents. Pour la survie d’une nation comme le nôtre, bâtie sur des valeurs culturelles et religieuses importantes, le respect et l’amour de son prochain, le sens de l’écoute et surtout du pardon doivent être érigés en règle. Le Sénégal nous appartient et c’est à nous de le préserver. Vive la PAIX !

Rufisque, le 10 juin 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)